Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci, cosa c’è stato tra loro ? Le rivelazioni da Mattino 5

Questa settimana, in edicola sul nuovo numero della rivista Nuovo, si può leggere una lunga intervista a Milo Coretti, vincitore di una delle prime edizioni del Grande Fratello, che riguarda due dei protagonisti di questa edizione del GF VIP. Una protagonista è Elisabetta Gregoraci, nella casa da un mese e mezzo; l’altro è Stefano Bettarini che dovrebbe entrare nella casa invece, questa sera. Stando a quanto ha raccontato Milo Coretto nella sua intervista, della quale si parla anche nella puntata di Mattino 5 in onda oggi su Canale 5, nel 2007, quando Elisabetta lavorava a Buona Domenica, lei e Stefano Bettarini ( anch’egli protagonista dell’edizione condotta da Paola Perego), avevano avuto una storia. Nella sua intervista Milo ribadisce che tutti coloro i quali lavoravamo a Buona domenica sapevano di questo flirt anche perchè, a suo dire, la Gregoraci e Bettarini non avevano fatto nulla per nascondere questa relazione.

DA MATTINO 5 LE RIVELAZIONI SU STEFANO BETTARINI ED ELISABETTA GREGORACI

Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, spiega che questa relazione forse non doveva essere troppo pubblicizzata. “Milo Coretti ci ha detto che a un certo punto loro avevano litigato, forse perchè Briatore aveva capito qualcosa, lei in quel periodo frequentava Flavio, lei si doveva sposare di lì a poco con Flavio…Tanti dettagli curiosi che accendono un altro faro sulla Gregoraci, come se ce ne fosse bisogno” ha detto Signoretti.

E pensare che nella puntata del Grande Fratello VIP 5 di questa sera potrebbe uscire proprio Elisabetta, dobbiamo aspettarci che, nonostante le preferenze che non sono mai state così alte per la bella Eli, questa sera a lasciare la casa non sarà lei? Potrebbe succedere anche un altro colpo di scena: se Andrea Zelletta non dovesse rientrare in casa, si potrebbe persino pensare a una eliminazione da annullare! Ma vedremo solo questa sera.

Tornando all’ingresso di Bettarini in casa, se questa storia fosse vera, sarebbe interessante vedere come i due a distanza di oltre 13 anni dai fatti, si rapportino oggi. Considerando anche il fatto che qui si sta insinuando che la Gregoraci aveva una relazione clandestina, poco prima di diventare la signora Briatore, a detta di Coretti… Senza dimenticare anche altre due cose: Bettarini ha il dente avvelenato con Pretelli per via di Temptation Island e ha anche una storia finita male con Dayane Mello…Insomma chi più ne ha più ne metta…