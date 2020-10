Tale e Quale Show 2020: Carlo Conti fa lo youtuber, il torneo apre con un colpo di scena

Dopo le fatiche della stagione classica del programma, Tale e Quale Show 2020 si concede altre tre puntate per il torneo dei campioni. In sfida rivedremo, fino al 13 novembre, i migliori sei concorrenti della decima edizione e quattro concorrenti della scorsa stagione. Ma come dice il proverbio “fra dire e il fare c’è di mezzo il mare”… e il mare stavolta si chiama Coronavirus.

Purtroppo Carlo Conti è risultato positivo al test Covid pochi giorni prima della messa in onda e dunque è stato costretto a restare a casa. Eppure questo non gli ha negato il piacere di essere il timoniere del talent: Conti ha condotto il programma in teleconferenza, in collegamento dal salotto di casa sua attraverso la camera del suo dispositivo mobile. Praticamente come le webstar o gli youtuber. Una scelta che farà sicuramente discutere…

Tale e Quale Show 2020: il torneo apre con un colpo di scena

Nel corso della prima puntata del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2020 abbiamo visto esibirsi Pago, Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz, Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi con varie performance che hanno spaziato da cantanti evergreen come Aretha Franklin a nuove leve come Harry Styles (l’ex One Direction). Giudice ospite del programma è stato Carlo Verdone.

Dopo le dieci esibizioni, i tre giudici e il giudice ospite hanno annunciato i loro voti stillando la classifica provvisoria. Per i quattro esperti avrebbe vinto la puntata la brava Barbara Cola (che si è appunto esibita come Aretha Franklin) ma un colpo di scena ha modificato il podio.

A rimescolare la classifica sono stati gli stessi dieci concorrenti che, con i loro cinque punti bonus a testa, hanno portato alla vittoria il cantante Pago che è tornato in studio con una imitazione migliorabile di Ricky Martin.

Cifre alla mano, la classifica del torneo di Tale e Quale Show 2020 vede al primo posto Pago con 67 punti, seguito da Barbara Cola con 60 punti e da Jessica Morlacchi con 57 punti. Bene Agostino Penna (53 punti), Virginio (45 punti), Giulia Sol (43 punti) e Sergio Muniz (42 punti). Fanalini di coda, invece, il trio Carolina Rey, Francesco Monte e Lidia Schillaci rispettivamente con 36, 36 e 33 punti.