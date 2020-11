L’appello della sorella di Stefano Bettarini: invoca soluzione riparatrice

A quanto pare la decisione presa dal Grande Fratello non ha convinto Stefano Bettarini, che una volta uscito dalla casa ha manifestato tutto il suo sdegno. E non ha convinto neppure la sorella dell’ex calciatore che ha deciso di prendere posizione e scrivere una sorta di lettera appello agli autori del GF VIP 5 e ad Alfonso Signorini, chiedendo che la decisione relativa alla squalifica possa essere rivista. Simona Bettarini, come anche Nicoletta Larini fidanzata di Stefano, e lo stesso Betta, sostiene che la frase pronunciata da suo fratello, non sia così grave da meritare una squalifica.

Ma vediamo il suo appello sui social.

SUI SOCIAL L’APPELLO DI SIMONA BETTARINI DOPO LA SQUALIFICA DAL GF VIP 5 DI STEFANO

Ecco le parole di Simona sui social:

Siamo cresciuti insieme, siamo stati e siamo molto uniti . Abbiamo condiviso tanto ed apparteniamo ad una famiglia di principi solidi , in cui affetto, rispetto ed educazione sono le regole base . Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico si’ , usando talvolta-come tutti- espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia,perché non è da lui. Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’ espulsione ingiusta. Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’ accaduto e sappiano offrire una riparazione , che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente L’ ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’ esagerazione mediatica ♥️

Domani sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP 5 e forse ci sarà modo anche di parlare di quello che Bettarini ha detto una volta uscito dallo studio di Canale 5. Ma non ci sembra che il GF stia prendendo in considerazione la possibilità di riammettere l’ex calciatore in gioco. Ricordiamo che la squalifica significa anche nessuna presenza in studio in diretta e poche comparse anche negli altri programmi. Fausto Leali è praticamente uscito dai radar, una volta squalificato. E lo stesso è successo a Denis Dosio che, dopo un paio di interventi nei programmi di Barbara d’urso, non è stato poi più presente.

Nel caso di Bettarini che ha un grande contenzioso aperto con la cara Barbara d’Urso ( anche lei come Dayane Mello ha avuto il sospetto che il Betta avesse organizzato una paparazzata) resterebbe solo il salotto di Verissimo. Vedremo che cosa succederà!