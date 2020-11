A Ballando con le stelle 2020 nuovo dramma: Tove sta male, Catalani al ballottaggio da solo

E’ stata una edizione travagliata, ma sta per terminare e Milly Carlucci presto potrà tirare un sospiro di sollievo perchè ce l’ha quasi fatta! Non era semplice gestire l’edizione 15 di Ballando con le stelle in questo periodo complicatissimo e dopo tutto quello che è successo. E per Milly i guai non sono terminati. Oggi 14 novembre 2020 andrà in onda la semifinale di Ballando con le stelle 2020 e c’è un altro ostacolo per uno dei vip protagonisti. Una maestra infatti sta poco bene. Ed è per questo che un ballerino vip si ritroverà a ballare da solo affrontando un ripescaggio che quindi lo vedrà protagonista in solitaria. Ad affrontare il ballottaggio da solo sarà Antonio Catalani che già non aveva brillato in questa edizione di Ballando, convincendo poco il pubblico e anche i giurati, per cui è davvero difficile pensare che potrà avere qualche possibilità di rientrare in gioco.

TOVE VILLFOR ASSENTE A BALLANDO CON LE STELLE 2020: E’ IN ISOLAMENTO

Ad annunciare la novità è stata Milly Carlucci che ha spiegato quello che succede a poche ore dalla semifinale di Ballando con le stelle 2020. Tove Villfor non sta bene e così Antonio Catalani affronta questa sera il ripescaggio in solitaria. La maestra ha mal di gola e qualche linea di febbre, probabilmente un malanno di stagione ma, in questo complicato periodo, i sintomi sono quelli che lasciano pensare al covid 19 ed è per questo che la maestra è in isolamento in attesa del tampone. “Ne uscirai più forte che mai!”, così Milly conforta e incoraggia Catalani che quindi dovrà affrontare la serata del ripescaggio da solo.

Milly ha anche fatto sapere che tutti i tamponi fatti ai protagonisti di Ballando con le stelle 2020 sono risultati negativi. Tove quindi resta in isolamento in attesa del risultato del suo test ma questa sera non potrà essere presente.