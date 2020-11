Amici 20 si forma la classe: i 15 allievi di questa edizione

Grandi emozioni nella puntata di Amici 20 in onda oggi 14 novembre 2020. Che cosa è accaduto in questo primo appuntamento con il talent di Maria de Filippi? Si è formata la classe, con delle novità rispetto alle passate edizioni ma ci sono stati anche molti momento magici regalati dagli ex allievi che nella scuola di Maria hanno trovato una seconda casa, una famiglia e poi il successo. Abbiamo rivisto la spumeggiante Diana del Bufalo, oggi apprezzatissima attrice; abbiamo riascoltato Annalisa, Alessandra Amoroso ( datele un posto nella scuola perchè ha una marcia in più, e se non vuole fare l’insegnante ci va bene anche al fianco di Maria in ogni puntata), Giordana, Irama…Abbiamo ammirato la danza di tutti i ballerini che di strada, da quando erano dietro quel banco a oggi, ne hanno fatta parecchia, calcaldo alcuni dei palcoscenici più importanti al mondo. Tante le assenze illustri ma questo è un periodo complicato davvero per tutti e ci auguriamo che magari questa ventesima edizione di Amici in primavera si concluda davvero con una grandissima festa con tutti gli artisti importanti che sono nati in questa scuola!

Ma torniamo a oggi. Gaia ha dovuto lasciare la coppa che andrà in questa edizione magari proprio a uno dei concorrenti/ allievi che abbiamo conosciuto oggi. Tra le novità di questa edizione anche le due insegnanti, Arisa e Lorella Cuccarini. Una ventata di aria fresca che non fa di certo male anche se sentiremo la mancanza di Timor, questo sia chiaro. Ovviamente questa edizione sarà all’insegna dell’italianità lo si è capito anche dal fatto che tutti i concorrenti, a differenza di quanto accadeva ormai da anni, sono Italiani, o comunque vivono in Italia in modo stabile ( con una percentuale molto elevata di ragazzi e ragazze del Sud Italia).

In questa edizione i ragazzi e le ragazze che oggi sono entrati nella scuola vivranno sin da subito agli Elios in modo da avere zero contatti con il mondo esterno. Niente residence come succedeva quindi nelle edizioni passate male casette pronte a ospitare gli alunni sin da subito. Niente week end a casa o in giro per Roma, si resta sotto controllo causa covid 19, sulla Tiburtina! E’ per il bene di tutti chiaramente, soprattutto dei ragazzi che ad Amici si costruiscono una carriera.

Ma conosciamo meglio gli allievi di questa edizione. Nella puntata di oggi 14 novembre 2020 sono stati assegnati i banchi, nel day time poi capiremo meglio come funzioneranno le sfide sempre nella tutela di chi c’è già in classe, si faranno delle quarantene preventive come succede per il GF VIP probabilmente, per i nuovi ingressi.

AMICI 20 SI FORMA LA CLASSE: ECCO CHI SONO I 15 ALUNNI

Scelti dai prof gli allievi di canto che sono:

ARIANNA GIANFELICI

LUCA MARZANO (AKA7EVEN)

ESA ABRATE

GIOVANNI DAMIAN (SANGIOVANNI)

FEDERICA LA ROCCA

GIULIO MUSCA

LETIZIA BERTOLDI (LA LIRICA)

LEONARDO LA MACCHIA (ELLE) (già visto a Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte)

RAFFAELE RENDA

CARLO EVANDRO CIACCIA

NELLA CATEGORIA BALLO:

SAMUELE BARBETTA

MARTINA MILIDDI

ROSA DI GRAZIA

GIULIA STABILE

RICCARDO GUARNACCIA

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti.