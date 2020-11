Tale e Quale Show 2020: Conti allunga il Torneo, chi ha vinto la puntata del 13 novembre

Chi si aspettava che il Torneo dei Campioni terminasse questa settimana si sbagliava: Tale e Quale Show 2020 eccezionalmente conquista una ulteriore quarta puntata tutta dedicata ai brani Made in Italy. Ad annunciare la novità è stato Carlo Conti, in collegamento dallo studio di casa sua da cui ha condotto per la seconda volta tutta la trasmissione andata in onda questa sera 13 novembre.

Nuova puntata, nuova dieci performance e una nuova ospite speciale nella giuria del talent show vip di Rai Uno: assieme a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha fatto il suo ingresso l’attrice Elena Sofia Ricci; in studio per la promozione della nuova fiction ispirata alla vita della scienziata Rita Levi Montalcini, in onda prossimamente sul primo canale Rai. Ma come si è svolta la gara? E chi ha vinto la terza puntata del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2020?

Tale e Quale Show 2020: vince la terza puntata del torneo…

A trionfare in questa terza puntata del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2020 è stata la cantate Lidia Schillaci. La giovane si è conquistata il primo posto con 70 punti grazie alla sua imitazione di Beyoncé sulle note del brano “Listen”. Una esibizione davvero molto bella ma che dal punto di vista dell’imitazione vocale e fisica ha lasciato davvero molto a desiderare. Carlo Conti si riprende Tale e quale show 2020

Secondo posto, invece, per Virginio: l’ex amico di Maria ha afferrato la medaglia d’argento grazie ai suoi 59 punti e all’imitazione di Ed Sheeran con il brano “Perfect”. Buono il trucco ma la performance canora si è avvicinata poco a quella del celebre artista britannico (sembrava quasi che Virginio stesse cantando con la sua voce reale, non modulata).

Terzo posto per Agostino Penna che è diventato Phil Collins ed ha strappato alla giuria ben 55 punti. Quarto Pago con Massimo Ranieri e 52 punti. Quinti a pari merito Francesco Monte e Sergio Muniz, alias Tiziano Ferro e Julio Iglesias, con 47 punti.

Altri ultimi quattro posti della classifica solo donne: settima Giulia Sol con 43 punti; Jessica Morlacchi con 38 punti; Barbara Cola con 30 punti; fanalino di coda Carolina Rey con soli 29 punti. Ma nulla è ancora deciso: nella prossima puntata la classifica potrà ribaltarsi.