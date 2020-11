Il Collegio 5: tre nuovi espulsi, il ciclone Scarano avrà la Giacca Rossa?

Siamo oramai arrivati al giro di boa per Il Collegio 5: l’amatissimo reality show di Rai Due è andato in onda martedì 17 novembre 2020 con la quarta puntata su otto previste in totale. Il gruppo di collegiali alterna momenti di grande affiatamento a attimi di litigi e scissioni; proprio come quella che ha aperto la nuova puntata. Dopo esser stati graziati per l’ultima volta dal Preside, i due collegiali Crivellini e Bettin sono stati protagonisti dell’ennesimo momento di disturbo consumatosi questa volta nelle camerate mentre alcuni dei loro compagni stavano dormendo. L’espulsione è stata ovvia e si è consumata durante una lezione della professoressa Petolicchio.

Ma la vita de Il Collegio sta per essere scossa da un nuovo grande avvenimento: giunti a quattro settimane di lezioni, i docenti sono stati chiamati a compilare la pagella di metà corso. Solo con delle valutazioni sufficienti si potrà restare nel collegio ed ambire ad una nuova divisa (una fiammante giacca rossa); in caso contrario, per i collegiali non sufficienti era prevista la bocciatura e dunque l’espulsione.

Il Collegio 5: dalla Puglia, arrivano i Gemelli Prezioso

Se la sola Giulia Scarano – veracissima quattordicenne di Manfredonia (FG) – non bastava a rendere giustizia alla Puglia in quel de Il Collegio, il Preside ha fatto convocare due nuovi aspiranti collegiali provenienti proprio dal Tacco d’Italia: sono i gemelli Prezioso, i diciassettenni Andrea e Leonardo.

Anche a loro è stato concesso un test d’ingresso da svolgere come criterio d’accesso per Il Collegio. A discapito di qualche erroraccio, però, ai due “re del casino” di Locorotondo (BA) l’esame va a buon fine e gli viene consegnata la giacca rossa. Tutto ciò davanti ad un sornione Preside che ricorda con molta ironica di aver avuto già esperienza con collegiali gemelle…

Si concludono anche le lezioni per tutti i collegiali di ruolo: portati in cortine dai Sorveglianti, i ragazzi scoprono uno alla volta quali sono i loro risultati in pagella e se gli verrà assegnata la giacca rossa. L’andirivieni dei collegiali diventa via via sempre più ansiogeno; i primi ad esser chiamati in consiglio sono gli studenti più ligi allo studio e quei pochi che rimangono in attesa di giudizio iniziano seriamente a pensare a peggio.

Alla fine della fiera l’unico studente che non riceve la giacca rossa è Rebecca Mongelli, la aspirante Chiara Ferragni. Questa decisione manda su tutte le furie Giulia Scarano che – presa da un impeto di orgoglio – si fionda nella sala docenti per affrontare faccia a faccia il preside pretendendo persino di sapete perché non riceverà la giacca rossa e cosa ne sarà di lei. Il clima si scalda ma dopo brevi spiegazioni, la collegiale sipontina viene riaccompagnata all’uscio.

Il destino di Rebecca è segnato ma non ancora quello di Giulia Scarano che, nonostante la sfuriata fatta al preside, non è ancora a conoscenza dell’esito della sua pagella. Le spetterà la giacca rossa o l’espulsione immediata? Lo scopriremo nella quinta puntata de Il Collegio 5.