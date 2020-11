Milly Carlucci scende in pista e giustifica Raimondo Todaro ma la giuria non si tocca

Milly Carlucci scende in pista per dire la sua su quello che è successo in questi due infuocati giorni, a distanza di pochissime ore dalla finalissima di Ballando con le stelle 2020. La conduttrice del programma di Rai 1 ci tiene a precisare un po’ di cose, tutte relative a Raimondo Todaro, che da ieri sui social, lancia delle bombe una dietro l’altra. Innanzi tutto Milly vuole precisare che lei non sapeva nulla dell’infortunio che aveva subito Raimondo. La Carlucci spiega che vedendolo nelle ultime prove, si era accorto che stava zoppicando ma visto che lui non le aveva detto nulla, ha pensato che fosse solo stanco. E invece no, si era fatto male e infatti, come ha raccontato oggi il maestro di Elisa Isoardi, il referto ha confermato una frattura all’alluce.

Milly quindi immagina quanto abbia sofferto Raimondo perchè in queste circostanze gli antidolorifici non servono a molto. “Io mi sono resa conto che mancava quel di più, quella emozione che solo Raimondo sa dare alle sue esibizioni” dice Milly che quindi, dopo aver appreso quello che era accaduto, si sente anche di giustificare quelle che lei chiama intemperanze. Parla di atteggiamenti poco ortodossi che sicuramente sono stati dettati dal dolore che provava. Milly infatti fa notare che quando soffri in quel modo hai come un trapano che ti pulsa nel cervello e puoi dire cose che in altri contesti non diresti.

Detto questo però Milly, ci tiene anche a fare delle precisazioni sulla giuria, visto che quello che ha detto Raimondo non le è piaciuto.

LE PAROLE DI MILLY CARLUCCI SULLA GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE 2020

“Io sulla nostra giuria ci metto non una ma due mani sul fuoco” ha detto Milly Carlucci prendendo quindi le difese dei suoi. La Carlucci aggiunge che tutti i componenti della giuria hanno una dignità professionale e non andrebbero mai a fare “dei complotti” o a commettere delle irregolarità. “Il loro giudizio può essere diverso da quello che ho io ma va rispettato” ha aggiunto Milly Carlucci. Per la conduttrice tutti hanno votato con la massima buona fede e non si può e non si deve dire il contrario.