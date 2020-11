Raimondo Todaro dente avvelenato, sui social ne ha per tutti: da Paolo Conticini alla Lucarelli

Giornata intensa per i protagonisti di Ballando con le stelle 2020 quella di oggi. Abbiamo visto molti dei ballerini e dei concorrenti questa mattina a Storie Italiane e poi un paio di ore fa abbiamo anche ascoltato la diretta di Selvaggia Lucarelli sui social, diretta che serviva per dare delle risposte a Raimondo Todaro dopo le polemiche iniziate ieri sui social. La Lucarelli aveva sottolineato che il maestro di Elisa Isoardi , aveva un tantino rosicato per la sconfitta e non aveva compreso il famoso audio. Non solo, lo invitava a prendere la sconfitta in modo sportivo e a guardare in faccia i fatti per quello che sono, senza pensare a complotti. Ma Raimondo, che a sua volta ha fatto pochi minuti fa una diretta sui social, ha risposto sia a lei che agli altri protagonisti di Ballando con le stelle. E il dente è molto molto avvelenato.

Nelle sue storie Raimondo spiega innanzi tutto come sta: purtroppo il piede è malconcio, come aveva detto già ieri nel corso della diretta di Da Noi a Ruota Libera, è confermata infatti la frattura dell’alluce. Poi però risponde per le rime a Paolo Conticini e a Selvaggia Lucarelli.

RAIMONDO TODARO TRA GOSSIP E FRECCIATINE: LE RISPOSTE A CONTICINI

Iniziamo dall’argomento gossip. Raimondo spiega che non ha voluto dire nulla in merito alle notizie che circolavano perchè sia lui ed Elisa avevano parlato di una amicizia, ribadendo che non si erano mai visti fuori dagli studi di Ballando con le stelle. E in merito a questo ha poi risposto a Paolo Conticini che ha detto che le sue parole di ieri non erano indirizzate in modo particolare a lui. Paolo Conticini affonda Raimondo Todaro: è polemica per il podio di Ballando con le Stelle

“Paolo hai 50 anni, abbi le palle di assumerti le tue responsabilità” ha detto Raimondo che quindi non crede alle parole di Conticini.

RAIMONDO TODARO ACCUSATO DI COMPLOTTO RISPONDE ALLA LUCARELLI

Non solo gossip, Raimondo risponde alla Lucarelli dicendo che si, ha rosicato come tutti gli sportivi che ambiscono sempre alla vittoria. E fa capire che tutto questo nasce però dal fatto che la competizione non era alla pari.

Certo che dire le cose a mezza bocca non aiuta. Se si punta il dito contro Conticini dicendo che deve avere le [email protected]@ di dire le cose, poi allora bisognerebbe andare fino in fondo, nel fare delle accuse. In merito all’audio di Zazzaroni commenta che ha solo ripostato una cosa che avevano tutti sentito in diretta. Ma se non aveva niente di scandaloso, perchè lo ha fatto con tanto di stickers di Pinocchio ed emoticon varie?

“Una partita se si inizia alla pari inizialmente con l’arbitro neutrale se uno perde vai a stringere la mano e fai i complimenti all’avversario, se invece ti rendi conto che……” e qui si interrompe la diretta di Raimondo Todaro che non aggiunge altro.