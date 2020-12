Amici 20 anticipazioni 12 dicembre: una cantante esce, un ballerino rischia

Che cosa succederà nella puntata di Amici 20 in onda il 12 dicembre 2020 su Canale 5? Arrivano le anticipazioni, la puntata infatti è stata registrata ieri e andrà in onda come sempre nel pomeriggio di sabato. Possiamo anticiparvi che ci sono state due novità: un ballerino infatti ha perso la sua sfida ma non ha lasciato la scuola mentre una cantante lascia la classe. Volete leggere gli spoiler e le anticipazioni prima della messa in onda della puntata? E allora continuate pure a leggere!

AMICI 20 ANTICIPAZIONI: RICCARDO A RISCHIO, ARRIVA TOMMASO

Come avrete visto nelle ultime puntate di Amici 20 in onda su Italia 1, Lorella Cuccarini aveva spiegato a Riccardo perchè voleva vedere anche un altro ballerino che pensava fosse comunque meritevole. Alla fine la sfida con Tommaso, ballerino di danza classica c’è stata e a vincere è stato proprio questo nuovo aspirante alunno. Riccardo avrebbe dovuto teoricamente lasciare la scuola ma resta. Lorella Cuccarini infatti aveva consegnato una busta a Maria: Tommaso entra nella scuola come 16esimo concorrente per il banco di danza classica.

ELIMINANATA UNA CANTANTE DA AMICI 20: LE ANTICIPAZIONI

Purtroppo Letizia ha dovuto lasciare il programma di Maria de Filippi. La cantante per quanto brava, non aveva convinto tutti, essendo molto classica e poco convincente dal punto di vista delle esibizioni, almeno per alcuni docenti. E visto che è stata eliminata, anche per chi ha giudicato la sfida, a quanto pare.

Per quanto riguarda il resto della puntata, ha brillato ancora una volta Samuele che ha ballato una coreografia di Veronica prendendo un 10 ma non solo. La maestra Celentano lo ha persino definito un artista, conquistata dalla sua bravura e della sua espressività. Per il ballerino anche un momento pieno di emozioni con una lettera scritta dal suo papà. Per quanto riguarda Arianna, la cantante resta nella scuola ma cambia coach: sarà seguita da Arisa e non da Rudy. Buone notizie per Deddy che avrà il suo inedito prodotto da Canova.

E per finire super notizie per i fans di Giordana che torna ad Amici per cantare il suo nuovo singolo!