X Factor 2020 chiude con un nuovo trionfo in rosa: ecco chi è la vincitrice

La lunghissima cavalcata di X Factor 2020 si è finalmente conclusa questa sera – 10 dicembre 2020 – con l’ultimo e decisivo appuntamento che ha messo in netta competizione gli ultimi quattro concorrenti rimasti in gara; una gara che ha visto insolitamente attivi tutti e quattro i coach visto che ognuno di loro è riuscito a portare in finale esattamente un talent del proprio team.

Nella squadra degli Over di Mika c’era rimasto N.A.I.P.; Emma Marrone si è giocata tutto su Blind; Manuel Agnelli si è stracciato le vesti (letteralmente) per i suoi Little Pieces of Marmelade; e in ultimo il novizio Hell Raton ha spalleggiato Casadilego. Chi di loro ha portato a casa la vittoria finale? Riviviamo i passi salienti della puntata finale di X Factor 2020.

X Factor 2020: la vincitrice è…

Nella prima manche, valida per l’elezione del quarto posto, i quattro concorrenti hanno duettato con i rispettivi coach. Ad uscire subito di scena è stato l’eccentrico N.A.I.P che ha eseguito un insolito featuring con Mika sulle note di Lollipop. L’imbarazzo di Mika: Hell Raton ha avuto il covid ma era il segreto di X Factor

Per evitare il terzo posto, invece, i tre concorrenti rimasti in gara hanno dovuto cantare un medley dei tre brani più significativi della loro esperienza all’interno del programma di Sky Uno. La medaglia di bronzo è andata a Blind – del team di Emma Marrone – che si è comunque ampiamente consolato con un bel Disco d’Oro arrivato in studio per il picco di streaming registrati con il suo inedito Cuore Nero.

Dopo l’ultima performance con il brano cavallo di battaglia degli ultimi due talenti rimasti in gara, il televoto ha stabilito che la vittoria doveva andare ad una donna: la vincitrice di X Factor 2020 è Casadilego. Secondo posto per i Little Pieces of Marmelade.

X Factor 2020: chi è Casadilego?

Casadilego, all’anagrafe Elisa Coclite è una diciassettenne di Bellante (TE). Studia pianoforte classico e suona la chitarra. Il suo nome d’arte è una chiara ispirazione al titolo di un brano di Ed Sheeran – appunto “Lego House” – di cui Elisa è una fan. Venerdì 11 dicembre sbarcherà in tutti gli store musicali con il suo primo omonimo EP “Casadilego”.