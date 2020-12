The Voice Senior: svelati i nonnini semifinalisti di Antonella Clerici

Dopo sole tre puntate, a The Voice Senior è già tempo di semifinale. I cinque coach del talent show condotto da Antonella Clerici hanno chiuso le loro squadre e hanno già messo in atto le prime eliminazioni, così da essere pronti al peggio in vista delle Battle: la prima vera fase eliminatoria di questa prima stagione del programma che porterà il numero dei concorrenti da ventiquattro a otto; insomma, prepariamoci ad una carneficina.

Chi e quali concorrenti sono ancora in gioco nelle squadre di Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e del duo Carrisi? Qui di seguito, una rapida carrellata di tutti i “nonnini” che si giocheranno il tutto per tutta nella prossima puntata di venerdì 18 dicembre. Nota bene: la finale sarà in onda la domenica successiva, ovvero il 20 dicembre.

The Voice Senior: i semifinalisti

Questo l’elenco dei concorrenti che accederanno alle semifinali di The Voice Senior, divisi per coach. Nel Team di Gigi D’Alessio troveremo: Giancarlo Caiani, Elena Ferretti, Nello Buongiorno, Perla Crivellini, Marco Guerzoni e Laura Grey.

Nel Team di Clementino troveremo: Pietro Dall’Oglio, Roberto Tomasi, Franklin Montague, Michele Lapenna, Alain Farrington e Ambra Mattioli.

Nel Team Carrisi di Albano e Jasmine troveremo: Rita Mammolotti, Gianni Pera, Ann Harper, Gennaro Vilardi, Alida Ferrarese e Tony Reale.

Nel Team di Loredana Bertè troveremo: Erminio Sinni, Laura Fedele, Giulio Todrani, Roberta Cappelletti, Giovanna Sorrentino e Massimo Vita. The Voice Senior: fra alpini e capotreni sbuca il papà di Giorgia nella seconda puntata

Come già anticipato in apertura di articolo, la semifinale di The Voice Senior vedrà una vera e propria mattanza di concorrenti: ogni coach dovrà eliminare ben quattro dei propri sei concorrenti così da averne solo due per la finalissima di domenica 20 dicembre 2020.

A proposito di questa prima scrematura, era abbastanza scontato che fra i “nonnini” che accedono alle fasi decisive non sarebbero stati scartati dai coach i volti più chiacchierati di questa stagione: da Giulio Todrani (il papà della cantante Giorgia) a Tony Reale (il più anziano fra tutti i provinati con i suoi 84 anni) senza dimenticare Erminio Sinni (un vero e proprio idolo della musica romana). Nel corso di questa terza ed ultima puntata si è aggiunto anche Marco Guerzoni: uno degli indimenticabili performer del musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.