Clementino e Ambra Mattioli svelano qualcosa su The Voice Senior?

Gran soddisfazione per Clementino che a Oggi è un altro giorno ha confidato anche del messaggio di Fiorello dopo The Voice Senior. In studio c’è Ambra Mattioli e a lei sembra sfuggire un’anticipazione. Clementino non ha bisogno di presentazioni ma non c’è dubbio che il suo ruolo da coach a The Voice Senior gli stia regalando molto grazie alla sua spontaneità, alla capacità di intrattenere e far sorridere. Ambra Mattioli è la concorrente che ha stupito, pensavano fosse un uomo con la sua trasformazione di David Bowie. Clementino è felicissimo della sua partecipazione a The Voice Senior, del successo del programma di Antonella Clerici, perché sa che gli ha dato e gli sta dando la possibilità di mostrare anche il suo lato da intrattenitore. Ricorda che lui prima di cantare era animatore, ha lavorato tanto nei villaggi. Ed è qui che comprendiamo che non è certo una scoperta Clementino così protagonista tra i coach del talent di Rai 1, lui lo era già ma nascosto. Ha infatti ricevuto anche i complimenti di Fiorello che gli ha scritto dicendo che gli ricorda lui quando era giovanissimo. Quindi, The Voice Senior lo guardano davvero tutti.

CLEMENTINO APPREZZA LA VOGLIA DI RIVINCITA DI THE VOICE SENIOR

“The Voice mi piace con questa voglia di rivincita e di riscatto e c’è chi ha iniziato con la musica ma poi ha abbandonato per un problema di salute o per altro e con The Voice Senior ha una seconda possibilità. Mi piace perché abbiamo messo insieme tante generazioni. Stiamo facendo una piccola rivoluzione nei talent, perché noi giudici siamo come i concorrenti, siamo uguali”.

Ambra Mattioli parla del suo adorato Bowie correggendo anche Serena Bortone con la sua pronuncia. “Ci siamo dati una mano, molto coesi tra noi perché magari qualcuno aveva un problema” confermando il bel legame tra i cantanti. Ma al momento del saluto a Clementino Ambra ha lasciato intendere che lui non l’ha apprezzata molto. Un’anticipazione sfuggita? Ambra non è arrivata in finale? Lo scopriremo seguendo la Clerici ogni venerdì con il suo serale di gran successo.