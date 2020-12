Il Grande Fratello VIP 5 non va in onda a Natale

Sono molti i telespettatori del Grande Fratello VIP 5 che ci chiedono se il reality andrà in onda anche venerdì 25 dicembre 2020, il giorno di Natale. Come potrete immaginare, Mediaset ci dà una tregua e dà una tregua anche ai vipponi che il giorno di Natale avranno modo di incontrare, in modo speciale, i loro parenti. Ricordate che Alfonso Signorini aveva detto che sarebbe stato un Natale in famiglia anche per i vipponi? Immaginiamo che lo sarà con video chiamate o magari per chi è di Roma, anche con un incontro ravvicinato dal vetro. Certo molto dipenderà anche da quelle che saranno le decisioni prese dal Governo perchè se ci sarà una stretta sul giorno di Natale, anche per chi vive a Roma sarà complicato raggiungere i vipponi nella casa di Cinecittà.

In ogni caso, il GF VIP 5, che andrà invece in onda a Capodanno con una serata speciale a suon di musica, sorprese e spettacolo, salta l’appuntamento del venerdì sera la prossima settimana.

GRANDE FRATELLO VIP 5 IN ONDA NELLE FESTE: ECCO IL CALENDARIO

Ricapitolando il Grande Fratello VIP 5 andrà in onda oggi, 18 dicembre 2020, con una puntata durante la quale ci saranno ben 4 nuovi ingressi ma anche una eliminazione. Poi tornerà lunedì 21 dicembre 2020. Salta invece la puntata di Natale ma si va in onda a Capodanno. Prima però si dovrebbe tornare anche il 28 dicembre 2020 con la puntata del lunedì. Questo dovrebbe quindi essere il calendario per le prossime puntate del Grande Fratello VIP 5 con i nostri cari vipponi che si stanno cimentando con coreografie natalizie da fare in diretta!

Per quello che riguarda la puntata del GF VIP 5 di questa sera si attende anche di conoscere la decisione della produzione in merito al destino di Filippo Nardi. I telespettatori ne hanno chiesto la squalifica per le incommentabili frasi sessiste ma al momento il televoto non è stato ancora annullato per cui potrebbe succedere di tutto.

In prima serata invece, il 25 dicembre 2020, al posto del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda il film Natale da chef.