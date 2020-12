Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli esplode la passione al GF VIP 5 con baci e coccole in piscina (VIDEO)

Non abbiamo dovuto attendere il brindisi di Capodanno, come Tommaso e Stefania avevano immaginato. I baci, quelli veri e appassionati tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono arrivati ancora prima del veglione di Capodanno! I due erano vicini vicini ormai da giorni e dopo la diretta si sono lasciati andare. Sarà anche stata la rivelazione fatta da Elisabetta Gregoraci, che ha confermato a Pierpaolo di non avergli mandato nessun aereo ( solo lui poteva credere che fosse stata la Gregoraci a farlo). Sarà stato anche il fatto che i ragazzi sono rinchiusi in casa da tre mesi con gli ormoni a palla…Sarà che Giulia e Pier si piacciono davvero ed ecco che la tanto attesa coppia di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP è nata! Sono i Premeli ( con hashtag che spopola sui social #prelemi appunto).

Giulia si era detta che avrebbe voluto fare questo percorso in casa da sola, non fare di nuovo la stessa cosa che era successa con Francesco Monte. E invece eccola tra le braccia di Pierpaolo in piscina, concedersi a coccole e passione bollente.

Esplode la passione al Grande Fratello VIP 5: ecco i primi baci bollenti

Per il momento i due non si sono lasciati totalmente andare, diciamo che in questo senso Paolo Ciavarro e Clizia erano stati molto più generosi e passionali. Ma siamo sulla buona strada! Giorno 107: remake Ciavarro, fatto✅ #GFVIP pic.twitter.com/D3w3M6OSpB — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 30, 2020

I telespettatori del GF VIP 5 si dividono: c’è chi pensa anche questa sia una storia nata per le telecamere ( e forse che Pier stia giocando in questo senso mentre Giulia ) e c’è chi invece è pazzo d’amore per questa coppia. Voi, da che parte state?

Vediamo anche un secondo video di questi baci bollenti in piscina, ma ancora anche leggermente casti…

Pierpaolo prova a baciare Giulia ma lei si scansa.#GFVIP pic.twitter.com/A2FZbI7Cdd — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 30, 2020

Con il brindisi di Capodanno e le bollicine, li vedremo più sciolti?