Il Cantante Mascherato 2: fuori Mariotto, arrivano due nuovi giudici

Manca oramai meno di una settimana all’inizio della seconda stagione de Il Cantante Mascherato: il talent show canoro di Rai Uno dove nove personaggi famosi si sfideranno a colpi di canzoni restando in incognito indossando delle coloratissime maschere. Il gioco che propone il programma al suo pubblico è dunque doppio: tifare per il proprio personaggio preferito ma anche cercare di indovinare chi si nasconde nei grandi costumi che di volta in volta appariranno sul palco.

Oltre alle ipotesi del pubblico da casa, anche in studio si cercherà di indovinare chi sono i nove personaggi famosi mascherato grazie alla presenza di una nuova giuria vip composta da cinque personaggi del mondo dello spettacolo. Ma da chi è composta la giuria de Il Cantante Mascherato 2?

Il Cantante Mascherato 2: fuori Guillermo Mariotto

La prima notizia riguardante la giuria de Il Cantante Mascherato 2 è che sicuramente dei cinque personaggi famosi presenti nella giuria nella stagione d’esordio, solo tre sono stati riconfermati. A lasciare la poltrona, infatti, saranno l’attrice Ilenia Pastorelli e soprattutto Guillermo Mariotto (già giudice di Ballando con le Stelle).

Al contrario, dunque, ritroveremo il conduttore Flavio Insinna, la cantante Patty Pravo e il manager delle webstar Francesco Facchinetti.

Il Cantante Mascherato 2: arrivano due nuovi giudici

La giuria resta a cinque: assieme a Insinna, Facchinetti e Pravo, ci saranno anche Costantino della Gherardesca (re dei travestimenti nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle) e Caterina Balivo (assente dalla tv dopo la chiusura forzata di Vieni da Me). I due nomi sono stati ufficializzati nel corso dello special Aspettando Il Cantante Mascherato, andato in onda oggi 23 gennaio 2021. Sempre nel suddetto special, inoltre, Milly Carlucci ha raccontato che la giuria VIP non sarà l’unica giuria presente in studio… Il Cantante Mascherato 2021: svelate le nuove maschere, rumor su VIP e giuria

Il Cantante Mascherato 2: arriva la giuria degli investigatori

Lo studio de Il Cantante Mascherato accoglierà una seconda giuria, “una particolare giuria di investigatori” ha spiegato la conduttrice. Potrebbe trattarsi di una sorta di giuria popolare che potrebbe agilmente essere utilizzata come pubblico in studio (che attualmente è tecnicamente impossibile da avere a causa degli ultimi DPCM anti coronavirus disposti dal Governo).

Cinque giudici VIP, una giuria popolare ma soprattutto un grande interrogativo: chi si nasconderà dietro quelle nuove maschere?