Grande Fratello VIP 5 stasera la prima finalista: Dayane Mello super favorita

Sarà eletta questa sera, a un mese di anticipo, per cui per tutto questo periodo restante nel gioco sarà immune, la prima finalista del Grande Fratello VIP 5. Una ghiotta occasione per le quattro donne che sono al televoto: solo una di loro avrà modo di staccare il pass per la finalissima. Top secret la data, almeno per i vipponi, che ancora non sanno quando andrà in onda la finale del GF VIP 5. Ma dovrebbe essere, a meno che Mediaset non ci ripensi, il 26 febbraio 2021.

Dayane Mello, neppure a dirlo, è certamente la super favorita di questo televoto, a meno che, improvvisamente, in quel di Cinecittà non si sveglino rendendosi conto che oltre la metà dei voti sono praticamente non validi. Non è un caso se le percentuali sono altissime ma a quanto pare, pur di dire che sono arrivati ben 8 milioni di voti ( più della metà dal Brasile ma questo sembra non interessare a nessuno) si tengono in considerazione i voti random arrivati dal Brasile per la modella. Ed è per questo motivo che il televoto di oggi, sembra avere un esito più che scontato.

Ma al GF VIP 5 tutto può succedere…

Grande Fratello VIP 5: chi sarà la prima finalista?

Al televoto, lo ricordiamo, questa sera ci sono Dayane Mello, appunto la super favorita. Seguirà probabilmente a ruota Rosalinda, che fino a questo momento, grazie alla sua amicizia con la Mello, anche se non lo sa, ha conquistato il cuore dei brasiliani, e anche i voti. Se dovesse votare solo il pubblico italiano, probabilmente questo televoto vedrebbe un testa a testa tra tutte e quattro, in questo caso invece ci sentiamo di dire che Stefania Orlando potrebbe essere l’unica ad avere una qualche possibilità. Giulia Salemi invece, secondo quello che è stato l’andamento del voto fino a oggi, ha pochissime possibilità di arrivare dritta in finale.

Ma gli interrogativi non mancano anche perchè non sappiamo neppure se Stefania Orlando deciderà di restare in gioco. Nel corso di questa settimana ha detto più volte di voler lasciare il GF VIP nella diretta del 25 gennaio 2021. Per cui tutto potrebbe succedere, ma proprio tutto.

Sui social tra l’altro, questo fine settimana si è molto discusso delle frasi imperdonabili che Dayane ha pronunciato contro Tommaso Zorzi ma non ci risulta che ci sarà un qualche provvedimento. Aspettiamo in ogni caso la diretta, tutto potrebbe davvero capitare, o magari non succederà proprio nulla che non ci si aspetti.