La Caserma anticipazioni: tutto quello che vedremo nella prima puntata

Tutto pronto per il via del nuovo docu reality di Rai 2 pronto ad accendere i riflettori su un nuovo mondo. Dopo quello del Collegio, si esplosa sempre con giovanissimi protagonisti, il mondo della caserma! Ed è proprio questo il nome del nuovo format che prende il via il 27 gennaio 2021 su Rai 2 in prime time. La Caserma vedrà un gruppo di giovanissimi protagonisti, alle prese con le dure regole della caserma, sotto osservazione e seguiti dagli istruttori che saranno severissimi. Vi abbiamo già parlato in generale del format e del cast scelto per questa prima edizione, adesso cerchiamo di scoprire quello che vedremo proprio nella prima puntata del nuovo programma di Rai 2.

La caserma debutta su Rai 1: le anticipazioni della prima puntata 27 gennaio 2021

Nella prima puntata sette ragazzi e sei ragazze provenienti da tutta Italia varcano il cancello della Caserma, pronti a lasciarsi alle spalle la vita quotidiana, così come i vestiti alla moda, gli amati accessori e le stilose acconciature, per indossare la divisa da militare. Dopo aver fatto la conoscenza con i “superiori”, iniziano le prime fasi dell’addestramento, che prevedono anche la cura delle camerate, la pulizia dei bagni e la preparazione del “cubo”. L’adunata, la marcia, l’alzabandiera e il

silenzio sono solo alcune delle pratiche che i ragazzi dovranno apprendere e attuare ogni giorno.



Dovranno sostenere prove fisiche e attitudinali che permetteranno agli istruttori di definire il loro profilo personale, prima di recarsi a Monte Bondone per la prima avventurosa esercitazione in esterna. Ancora carichi di adrenalina e non curanti delle conseguenze, i ragazzi infrangeranno le

regole e le prime punizioni non tarderanno ad arrivare.

Qui vi parliamo del cast di questa prima edizione de La Caserma

LE REGOLE DA RISPETTARE



Svegliarsi subito al suono della tromba

Andare a dormire al suono “del silenzio” alle 23

Svolgere al mattino il “cubo”, un sistema per riordinare il letto

Alzabandiera con inno nazionale

Le comunicazioni ufficiali vengono fatte in adunata con i ragazzi in plotone

Rivolgersi sempre agli istruttori con “comandi recluta nome cognome”

Chiedere sempre il permesso di parlare davanti agli istruttori

Ruolo del piantone in divisa e con massima serietà

Spogliarsi degli abiti civili e indossare correttamente la divisa

Rispettare la divisa

I ragazzi devono sottoporsi al taglio di capelli per adeguarsi al contesto

Le ragazze devono raccogliere i capelli con uno chignon basso che non risulti più grande di un’arancia

Svolgere il servizio allo spaccio della caserma (a turno due alla volta)

Svolgere il servizio mensa (a turno due alla volta)

Svolgere le pulizie delle camerate e dei bagni

Regola fondamentale è che bisogna rispettare tutte le… regole!

Qui vi parliamo in generale del format al debutto mercoledì sera su Rai 2