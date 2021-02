Giulia Salemi legge le parole di sua sorella Nausika che non vede da oltre 15 anni

Grandi emozioni nella casa del Grande Fratello VIP 5 ieri sera. Nella puntata del 5 febbraio 2021, tanti i momento dedicati a Dayane Mello ma non solo. C’è stato spazio anche per un’altra storia molto forte. Giulia Salemi questa settimana ha fatto la sua linea della vita e ha parlato di una cosa che pare nessuno sapesse. Sua madre e suo padre avevano preso in affidamento una bambina appena nata, che è stata in casa con loro per quasi otto anni. Una sorellina non di sangue alla quale Giulia ha voluto moltissimo bene ma non sempre è stata capace di dimostrarlo per via della gelosia che provava. Poi la bambina è stata portata via dalla sua vera madre e da quel momento Giulia non l’ha più vista nè sentita. Ad Alfonso Signorini ha spiegato che negli ultimi anni ha provato a mettersi in contatto con le via social ma è stata sempre rifiutata. Il conduttore del GF VIP 5 ha però una bella sorpresa per Giulia. Infatti Nausika, quella che lei reputa essere come una sorella, si è fatta sentire e ha rilasciato una sorta di intervista per il settimanale DiPiù, parlando benissimo della Salemi. Giulia, stentava a crederci ma dopo aver sentito le parole di Nausika è stata travolta da forti emozioni e dalla felicità per questo momento magico.

Anche se non sono sorelle di sangue, tra loro c’è comunque un legame fortissimo.

Per Giulia Salemi l’affetto di Nausika la sorella che non vede da 15 anni

Le parole della sorella di Giulia Salemi:

Non mi sono mai dimenticata di Giulia e sono convinta che non si sia mai dimenticata di me, io avevo lei e lei aveva me. La casa in cui vivevamo era il nostro piccolo rifugio. A scuola rimanevo sempre da sola e non vedevo l’ora di salire sulla macchina di Fariba che mi riportava a casa da Giulia

E ancora: