Stefania Orlando delusa da Maria Teresa Ruta: perchè racconta bugie?

Nel corso della serata del Grande Fratello VIP 5, ci sono stati tanti momenti interessanti, soprattutto per quello che riguarda le dinamiche della casa. Vi parliamo in particolare di quello che è successo tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Il cantante ha confermato solo in parte la versione data dalla Ruta e la cosa ha procurato diversi malumori. In fase di nomination ad esempio, anche Andrea Zenga ha deciso di fare il nome di Maria Teresa, non gradendo il fatto che la conduttrice abbia raccontato a modo suo la storia con Baccini. Ma la più colpita da quanto successo è stata Stefania Orlando che in diversi blocchi pubblicitari, dopo l’incontro tra Maria Teresa e Baccini, si è posta delle domande, parlando con gli altri concorrenti.

In giardino con Giulia, ha mostrato molte perplessità e ha iniziato a chiedersi perchè la Ruta menta.

Maria Teresa Ruta delude Stefania Orlando: si rompe qualcosa?

Come avrete visto, Stefania non ha nominato Maria Teresa e l’ha anche salvata alla catena. Ma non ha affatto gradito quello che è successo in settimana. Più volte infatti aveva chiesto alla sua amica della storia con Baccini e la Ruta aveva parlato di una settimana infuocata. Poi si era corretta dicendo che si trattava di 5 giorni, le serate dedicate al Festival di Sanremo, lasciando intuire che c’era stato qualcosa tra lei e Baccini. Alla fine però si è scoperto che i due si erano visti una sola sera in occasione del Festival.

A questo punto Stefania ha iniziato a chiedersi per quale motivo Maria Teresa non sia stata sincera con lei. E i dubbi non mancano. Non a caso tra l’altro, anche Tommaso Zorzi ha deciso di nominare Maria Teresa, una mossa che non è molto piaciuta al pubblico a casa.

Vedremo nelle prossime ore se Stefania Orlando deciderà di chiarire con Maria Teresa chiedendole delle spiegazioni in merito a quello che è successo e il perchè delle sue bugie…