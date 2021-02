Il cantante mascherato 2 chi è gatto: mistero uomo donna, ma chi è?

Nel corso della terza puntata de Il cantante mascherato in onda il 12 febbraio 2021, c’è stata una esibizione in particolare che ha destabilizzato pubblico a casa e giuria. E’ quella di gatto. Tutti infatti pensavano che si trattasse di un uomo, per come aveva cantato. Ma in realtà come aveva fatto notare Caterina Balivo, e come si poteva davvero ben vedere anche a casa, il portamento di Gatto, e i jeans che evidenziavano alcune parti fisiche, lasciavano pensare che non si trattasse di un uomo ma di una donna. Per questo motivo nel corso della terza puntata de Il cantante mascherato 2, in molti hanno pensato al nome di una donna per dare una identità a gatto. Ed è vero che la movenza di gatto, la sua qualità nel cantare, il suo modo di fare a anche gli indizi dati ( oltre all’amicizia con Milly Carlucci maturata in questo ultimo anno) fanno pensare proprio a Rosalinda Celentano.

Il cantante mascherato 2 anticipazioni: chi è gatto

Il nome di Rosalinda è stato approvato praticamente da tutti i giudici de Il cantante mascherato 2 che hanno visto in gatto la voglia di nascondersi ma allo stesso tempo anche di mostrarsi. Di vivere una nuova esperienza come non era mai capitato prima. Ma se non fosse Rosalinda Celentano?

Ricapitoliamo gli indizi di gatto

E se Gatto fosse l’attrice Antonia Liskova?

Oggi vi proponiamo un altro nome che deriva da un indizio dato proprio nella puntata di ieri da Gatto. Mentre parlava infatti ha detto “purchè finisca bene”. Nessuno dei giudici ha pensato alla serie di Rai 1 con diversi film inseriti in questo ciclo e quindi a un attore che ha avuto un ruolo. Tutti troppo concentrati su Rosalinda, non sono andati oltre. Ma se fosse una attrice che ha avuto un ruolo e che ha recitato in tantissime fiction di Rai 1, tra l’altro anche di recentissimo da protagonista ne L’Allieva 3 insieme a Lino Guanciale e Alessandra Mastronardo? Stiamo parlando di Antonia Liskova e il suo nome ci è venuto in mente guardando proprio una foto dal set del film del ciclo Purchè finisca bene-Basta un paio di baffi ( proprio come il gatto). In quel caso la Liskova interpretava il ruolo di uno chef uomo ma in realtà era una donna. Un po’ come succede nel travestimenti di gatto. Potrebbe essere lei? Vi mostriamo questa foto, a voi poi le conclusioni.

E voi chi pensate chi sia Gatto, vi siete fatti una vostra idea? Aiutateci con i commenti a portare avanti queste indagini!