La Pupa e il Secchione 2021: Pucci elegge i finalisti, ecco chi sono

La seconda edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa sta per concludersi. Dopo cinque puntate di sfide, amicizie, litigate, nuovi ingressi, scambi di coppia e tanti bagni di cultura, il reality show di Italia Uno è arrivato ad un passo dalla puntata finale. Nella semifinale andata in onda questa sera 18 febbraio 2021, infatti, Andrea Pucci ha eletto le quattro coppie che accederanno alla finale di giovedì prossimo, 25 febbraio 2021.

Nella villa romana in cui è stato registrato il programma, i posti a disposizione sono oramai terminati e le cinque coppie rimaste in gara sono state ridotte a quattro dopo l’ennesima maratona di prove per pupi, pupe, secchioni e secchione. Scopriamo com’è andata la semifinale e dunque quali sono le coppie finaliste de La Pupa e il Secchione 2021.

La Pupa e il Secchione 2021: Pucci elegge i finalisti

La settimana si è aperta con una prova insolita: imparare un balletto sensuale di coppia dove gli uomini hanno dovuto interpretare il ruolo della donna (nelle movenze e nell’abbigliamento, tacchi compresi); cambio di genere anche per le donne. Fra balletti orribili e standing ovation, a spuntarla è la coppia Marini – Miryea; il secchione però era in parte agevolato in quanto è dichiaratamente un esperto di ballo. La Pupa e il Secchione 2021: fra due secchioni scatterà l’amore? I nuovi eliminati sono

Si passa poi alla prova di barzellette dove ad uscirne vincitori sono le coppie Marini – Miryea e Manuel – Paolella; per la pupa e il pupo c’è stato anche un premio speciale: una serata in spa; un benefit che i due hanno sfruttato in maniera molto concitata: presi dai fumi dell’alcool Miryea e Manuel hanno amoreggiato tutta la notte scambiandosi baci ed effusioni. Una amicizia speciale che però è durata 24 ore: la ragazza ha subito dato un “palo” al ragazzo, spiegando che non è interessata ad una relazione con lui.

E proprio quando sembrava andare… Miryea decide che è PALO! #LaPupaeilSecchione pic.twitter.com/cEHmns7jJh— Mediaset Play (@MediasetPlay) February 18, 2021

Sono seguite altre due prove: una nuova prova televendita e una ulteriore prova di riconoscimento dove le donne della villa, da bendate, hanno dovuto riconoscere i loro partner di gara con il solo olfatto. Dopo l’immancabile Interrogatorio del professor Verdegiglio, la classifica ha preso forma: le coppie Miryea – Marin e Stephanie – Guidi hanno conquistato il primo posto a pari merito e dunque sono stati eletti automaticamente finalisti. Fanalini di coda Jessica – Pisani: i due sono finiti automaticamente al Bagno di Cultura. Le altre due coppie, casualmente entrambe le coppie Viceversa, si sono dovuti giocare l’immunità con il Syntony Test. La giuria composta da Cristiano Malgioglio e Francesca Barra premia Gianluca – Orazi; dunque la coppia Manuel – Paolella si è dovuta accomodare al Bagno di Cultura.

Qui, in un ping pong continuo di risposte corrette ed errate, a conquistare l’ultimo posto in finale è stata la coppia Jessica – Pisani. In finale, dunque, troveremo le coppie: Jessica – Pisani, Miryea – Marin, Stephanie – Guidi e Gianluca – Orazzi.