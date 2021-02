Il Cantante Mascherato 2021: eliminato Gatto, chi era il VIP nascosto e chi sono i finalisti

Siamo oramai alle battute finali de Il Cantante Mascherato 2021: il talent – game show musicale condotto da Milly Carlucci. Nella semifinale del 19 febbraio 2021, una nuova sfida a colpi di canzoni e indizi ha portato la cinque maschere in gara ad un match senza esclusioni di colpi per conquistare i quattro posti disponibili per la serata finale di venerdì 26 febbraio. In sfida abbiamo ritrovato Pappagallo, Lupo, Orsetto, Farfalla e Gatto. Ma chi di loro ha dovuto gettare la maschera?

I due concorrenti meno votati della prima manche sono stati Gatto e Farfalla. E proprio loro due hanno dovuto nuovamente affrontare il giudizio del voto del pubblico. In questo social voto flash, i telespettatori hanno decretato il salvataggio di Farfalla e dunque lo smascheramento di Gatto…

Il Cantante Mascherato 2021: eliminato Gatto, chi era il VIP nascosto

Con solo il 43% delle preferenze, è il Gatto la maschera che ha dovuto abbandonare la gara de Il Cantante Mascherato nella combattutissima semifinale del 19 febbraio 2021. Ma chi era camuffato da felino? Moltissime le ipotesi fatte nel corso delle settimane ma tutte erano sbagliate…

Dietro la maschera del Gatto era celato l’attore Sergio Assisi. Ricondurre a lui era possibile se fossero stati seguiti alcuni indizi chiave come le varie citazioni ai titoli di fiction e fiction a cui a preso parte (fra cui Rimbocchiamoci le Maniche e Purché Finisca Bene). Sparsi nelle clip anche i Faraglioni di Capri, cornice dell’omonima fiction Rai, e una squadra per il disegno tecnico che era un richiamo a La Squadra, il serial di Rai Tre in cui Assisi fece la sua prima comparsata televisiva.

Il Cantante Mascherato 2021: i finalisti e lo spareggio in sospeso

La semifinale de Il Cantante Mascherato 2021 si è conclusa con uno spareggio da disputare fra due maschere molto amate dal pubblico: la scintillante Farfalla e il tenero Orsetto. I due concorrenti VIP si scontreranno all’inizio della puntata finale per avere la possibilità di ambire al premio finale, il Trofeo Maschera d’Oro. Già in finale, invece, Pappagallo e Lupo.

Riusciranno i giudici in studio e il pubblico da casa a scoprire le identità dei concorrenti ancora in gara prima del loro svelamento? Non ci resta che seguire le loro tracce… pardon, indizi.