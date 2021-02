Verso il serale di Amici 20: chi conquisterà la fiducia dei prof?

Manca ormai molto poco al debutto del serale di Amici 20 e a differenza di quanto succedeva nelle passate edizioni, quest’anno i ragazzi non arriveranno all’ultima fase del talent tramite esami di sbarramento, semafori e votazioni. Maria de Filippi e la produzione infatti, hanno deciso di dare ai professori la possibilità di scegliere chi e come andrà al serale, senza indicare un numero preciso di posti. Non c’è un limite per cui teoricamente, ogni professore potrebbe decidere di portare al serale tutti i suoi allievi. Ma sarebbe comunque una scelta non vincente, visto che poi si dovrebbe comunque puntate sulle esibizioni che si reputano migliori, per le sfide delle serate. Immaginiamo quindi che alla fine i prof una scrematura la faranno e che non tutti i ragazzi al momento nella scuola di Amici 20, avranno la possibilità di salire sul prestigioso palco del serale.

Chi dovrebbe avere praticamente addosso la maglia del serale è Aka7even che è il solo allievo di Anna Pettinelli per cui la coach non dovrebbe avere nessun dubbio in merito. Anzi, in più di una occasione ha detto che Luca, ha tutte le carte in regola per vincerlo questo serale di Amici 20. Amici 20, Aka7even pronto a immolarsi per Martina: la Pettinelli lo rimette a posto

E gli altri prof, chi sceglieranno?

Vi ricordiamo che Amici continuerà comunque con la sua classica programmazione TV in onda su Canale 5 nel pomeriggio alle 16,10 e su Italia 1 alle 19,00.

Amici 20 verso il serale: Rudy Zerbi chi sceglierà?

Rudy è al momento il coach che ha a disposizione diversi talenti tra i quali scegliere. Non sarà semplice decidere visto che il coach cambia spesso opinione. Ad esempio Esa sembrava il cantante che preferiva sin dall’inizio ma invece nell’ultimo periodo i voti dati al musicista non sono stati eccellenti e visto che anche le sue canzoni non convincono le Radio e non sono ai primi posti tra quelle più scaricate, alla fine il prof potrebbe decidere di non portarlo al serale. In bilico anche Leonardo che ha avuto alti e bassi durante questo percorso. Chi invece certamente non rischi è Enula che tra l’altro sembra davvero convincere tutti i professori ma anche le radio, oltre ad avere l’affetto del pubblico che la segue con passione fuori dalla scuola di Amici 20. Nessun dubbio anche su Sangiovanni che sarà certamente protagonista del serale di Amici 20. Come rinunciare alla quota belloccio che piace alle ragazzine e le fa impazzire? Deddy al momento ci sembra in tutto e per tutto un clone di Ultimo. Avrà certamente le sue doti, ha tanta strada da fare ma se davvero si cerca qualcosa di nuovo, al momento, di voci come quella di Deddy, ce ne sono diverse. Sarà Rudy a decidere se puntare anche sulla carta televoto ormone impazzito vincente!

Amici 20 verso il serale: Lorella Cuccarini chi sceglierà?

Per quanto riguarda il capitolo ballerini, sembra chiaro il parere di tutti i prof. Le due più deboli al momento sembrerebbero essere Rosa e Martina, entrambe ballerine di Lorella Cuccarini. La coach tiene a entrambe molto, come ha dimostrato sin dall’inizio ma Martina ci sembra quella che rischia di più. Alessandro invece, il cavallo di razza su cui puntare.

Per il serale di Amici 20 Veronica Peparini non ha dubbi?

Pensiamo e immaginiamo che a non avere nessun dubbio sia invece Veronica Peparini che sin dall’inizio ha fatto un ottimo lavoro con Samuele, per alcuni il candidato perfetto alla vittoria di Amici 20 nel circuito danza, ma anche con Giulia. La coach quasi certamente porterà entrambi al serale.

La maestra Celentano tiene Serena e Tommaso per il serale?

Alessandra Celentano è sicuramente molto soddisfatta del lavoro che Tommaso ha fatto sin dall’inizio nella scuola. Per Serena ha chiesto il banco per cui pensare di non vederla al serale, è abbastanza incoerente. Per tutti e due quindi si accendono le luci del programma?

Chiudiamo con Arisa.

Verso il serale di Amici 20: quali saranno le scelte di Arisa?

Le scelte per Arisa saranno probabilmente più complicate visto che la prof si è ritrovata in corsa con nuovi allievi e cantanti entrati da poco. Certamente Arisa porterà al serale Raffaele, sul quale sin dall’inizio di questa avventura crede. Ad Arisa piace molto anche Ibla, l’ex allieva di Rudy sbarcata nel suo team da pochissimo . La cantante tra l’altro si è presa anche la sua personale rivincita con un bel 9 di Linus nella classifica di Radio DJ. Ma piace molto anche Tancredi che è certamente il più originale . Resta un dubbio su Gaia che non ha brillato moltissimo in queste prime esibizioni nella scuola di Amici 20. Ma ci sono ancora una ventina di giorni prima delle scelte, per cui tutto potrebbe succedere.