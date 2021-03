Ascolti tv 1 marzo: chiude bene il GF VIP 5 ma vince Rai 1

Ultima puntata del Grande Fratello VIP 5, ultimo capitolo di una saga infinita. Stentiamo a credere che le luci della casa di Cinecittà si siano spente. Ultimo articolo dedicato agli ascolti del Grande Fratello VIp 5 e alle sfide del reality di Mediaset. Gli ascolti del primo marzo 2021 consegnano la vittoria alla Rai, con l’ultima puntata de Il commissario Ricciardi. Ma il GF VIP 5 chiude bene, rispetto al solito, registra forse uno dei migliori risultati di questa edizione con la finalissima.

E’ stata una puntata piacevole sicuramente da vedere, con delle belle emozioni che i concorrenti hanno provato 5 mesi dopo aver abbracciato per l’ultima volta i loro cari. Passerà alla storia del GF VIP 5 il limone di Andrea Zelletta alla sua Natalia Paragoni, con lo stacco di lingua che i pochi minuti ha fatto il giro del web. Ricorderemo per sempre le parole della piccola Sofia alla sua mamma: “Ho fatto il tampone, guarda cosa faccio per te. Non stacchiamoci più, stiamo insieme per sempre“. Parole che hanno davvero colpito dritte al cuore come sono arrivati al cuore gli occhioni del piccolo Leo che ha riabbracciato il suo papà. La simpatia della sorella di Tommaso Zorzi, l’eleganza di sua madre. E poi l’amore, tutto l’amore che ha unito e unisce Stefania Orlando al suo Simone e alla piccola di casa. Margot e quelle zampine tanto deboli tanto tenere, cose che davvero, fanno bene al cuore.

Non sono mancati i momenti trash, quelli che forse avremmo voluto vedere di più nel corso di un reality che si è preso troppo sul serio, mettendo spesso l’allegria da parte. Momenti da dimenticare, come gli imbarazzanti scherzi ad Alfonso Signorini che a quanto pare fanno ridere solo il buon Pupo. E la faccia da Dayane quando ha scoperto di essere eliminata contro Pierpaolo, con tanto di standing ovation dallo studio…Chi se lo aspettava!

Insomma una finale tutto sommato piacevole che non ci permette però di dimenticare tutto quello che di pessimo è stato mostrato in questa quinta edizione del Grande Fratello VIP 5.

Ma vediamo i numeri di questa finale. L’edizione 5 del GF VIP non ha brillato di certo per ascolti, anche se Signorini ha continuato a far credere ai vipponi che si allungava il brodo tanto il pubblico li amava. Quante bugie in questa edizione del GF VIP 5…Non ce le dimenticheremo facilmente.

Gli ascolti della finale del GF VIP 5

I dati auditel per la serata di ieri premiano l’ultima puntata del Commissario Ricciardi che vince la serata

In 5,9 mln per Il Commissario Ricciardi con lo share del 24.7%

Il GF Vip chiude in risalita con il 25.4% con 4,3 mln di spettatori davanti alla tv. Vedremo in sovrapposizione quelli che saranno i dati.