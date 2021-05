L’Isola dei Famosi 2021: il secondo finalista è un uomo, ma non era l’isola delle donne?

A oramai circa due settimane dalla fine del programma, L’Isola dei Famosi 2021 ha deciso di eleggere un secondo finalista: ovvero un ulteriore naufrago che resterà immune da nomination e meccanismi eliminatori fino al giorno della finale che – in via del tutto eccezionale – quest’anno si svolgerà direttamente sulle spiagge di Cayo Cochinos in modo da evitare che i concorrenti siano costretti a svolgere circa dieci giorni di quarantena lasciando scoperto il programma da spazi daytime e altri filmati.

Tornando a noi, chi è il secondo finalista ufficiale de L’Isola dei Famosi 2021? Ad eleggerlo sono state una serie di prove presentante da Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino nel corso della puntata del 24 maggio 2021. I naufraghi si son sottoposti a questi giochi in sfide testa a testa uno contro uno. I vincitori delle tre gare sono finiti ad un televoto flash che ha letto il nuovo finalista. Scopriamo insieme com’è andata questa volta…

L’Isola dei Famosi 2021 ha eletto il suo primo finalista

Nella prima sfida, al centro del duello abbiamo trovato Matteo Diamante e Valentina Persia. I due naufraghi hanno dovuto raccogliere dal fondo del mare alcuni pesanti cubi che, se impilati. avrebbero formato il disegno di un drago. I cubi sono risultati davvero molto pesanti, talmente pesanti che Valentina Persia ha preferito mollare il gioco dando così tutto il tempo al so avversario di concludere la sfida. Matteo Diamante è stato eletto primo candidato alla finale.

Nella seconda sfida, a duellare abbiamo visto due donne: Miryea Stabile e Isolde Kostner. La sfida è quella del Vitruviano Honduregno: i due concorrenti devono rimanere attaccati ad un grande disco di legno che col passare del tempo si inclina sempre di più. A reggere la sfida con la gravità è stata Isolde Kostner, seconda candidata alla finale.

Nella terza sfida, in sfida abbiamo visto Ignazio Moser contro Awed. Il gioco scelto per loro è il girarrosto: i due naufraghi son dovuti restare per più tempo possibile attaccati a due sbarre fissate per le estremità a due gigantesche ruote roteanti. Dopo vari minuti, Awed non si è sentito bene e ha chiesto che la gara fosse fermata. Ignazio Moser è stato eletto terzo candidato alla finale.

Fra Matteo Diamante, Isolde Kostner e Ignazio Moser, il pubblico ha potuto decidere chi eleggere come secondo finalista attraverso un televoto flash. I risultati sono stati schiaccianti: col 66% dei voti, è Ignazio Moser il secondo finalista. Lo sportivo si aggiunge ad Andrea Cerioli, già eletto finalista nella scorsa puntata. È incredibile come nella “isola delle donne” ad esser eletti finalisti sono solo uomini, no?