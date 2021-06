Valentina Persia in lacrime delusa da Cerioli: fine di una amicizia

Si avvicina ormai a grandi passi la finale dell’Isola dei famosi 2021. Lunedì sera in Honduras tra cocchi e palme sarà eletto il vincitore o la vincitrice di questa edizione sottotono del reality di Canale 5. Ma se per il pubblico a casa le emozioni sono ben poche, per chi su quelle spiagge vive, continua a succedere davvero di tutto. Come abbiamo visto nel day time in onda il 4 giugno 2021 su Canale 5, non vanno bene le cose tra Valentina Persia e Andrea Cerioli. I due, dopo un primo iniziale momento di conoscenza, sembravano aver stretto una fortissima amicizia che però a quanto pare, almeno a detta della Persia, negli ultimi giorni è stata messa in secondo piano. Secondo il racconto che Valentina ha fatto a Matteo Diamante nelle ultime ore, da quando è arrivato Ignazio, Andrea si è molto avvicinato a lui e adesso che c’è Beatrice, non la considera proprio. Piange Valentina e si rende conto che il Cerioli non meriterebbe neppure le sue lacrime visto che negli ultimi giorni non le ha mai chiesto neppure come stesse. Si sfoga con il suo compagno di Isola e si dice rammaricata per quello che sta succedendo. Non pensava che sarebbe finita così, si aspettava che il finale di questo reality avrebbe regalato ben altre emozioni. Non vuole portare negatività anche al gruppo e per questo ha deciso di non dire niente e di non intavolare una discussione su questo argomento ma si sente delusa e tradita. Da Andrea proprio non se lo aspettava.

Finisce l’amicizia tra Andrea Cerioli e Valentina Persia?

“Non vorrei neanche piangere, mi sono stufata, io sperabo che questa amicizia durasse anche fuori. E invece lui non sente neppure l’esigenza di venirmi a parlare, a te non te ne frega un [email protected] Ho preso una toppa che devo fare non è la prima e neppure l’ultima. Io vado avanti e gli auguro lo stesso buona vita” ha detto la Persia comunque serena e felice di poter tornare ai suoi familiari che sono la sua certezza.