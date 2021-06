Temptation Island 2021: Manuela e Stefano con l’incognita tradimenti

E’ ormai tutto pronto per la partenza di Temptation Island 2021 a breve dovrebbero iniziare anche le registrazioni e i protagonisti di questa nuova avventura hanno già fatto le valigie per la Sardegna. Ad attenderli il viaggio delle tentazioni con una esperienza più che unica. Sono state presentate le prime due coppie e oggi da Witty arriva anche il video di presentazione della terza coppia che sbarcherà nel resort sardo, il famoso villaggio delle tentazioni. Sono Manuela e Stefano, due ragazzi di Brindisi e a scrivere è stata proprio lei, perchè ha bisogno di capire se questa relazione avrà una evoluzione oppure no!

Ma conosciamo meglio la coppia con altri dettagli.

Temptation Island 2021 le coppie: conosciamo Manuela e Stefano

Manuela ha 31 anni e viene da Brindisi. E’ stata lei a scrivere per partecipare al programma. La relazione con Stefano dura ormai da 4 anni e mezzo ma lei ha bisogno di capire molte cose. Manuela fa la barista, un lavoro che svolge da sempre. Spiega che ha scritto al programma perchè ha un problema di fiducia: non si fida di Stefano. E a quanto pare fa più che bene perchè Stefano l’ha tradita. Manuela parla di tradimenti, quindi non c’è stato un solo “errore” ma la cosa è andata avanti in altre occasioni. La ragazza ha scoperto tutto lo scorso anno. “Io sono tornata a vivere da sola per crearmi la mia indipendenza, lui invece vive da sua madre” ha detto Manuela parlando di come è oggi il suo rapporto con Stefano. Anche il ragazzo sembra avere dei dubbi: “Così non possiamo andare avanti” ha detto nel video di presentazione, spiegando che ha deciso di partecipare al programma perchè vuole capire se la storia ha motivo di continuare. Manuela non ha dubbi: questa è l’ultima possibilità che dà al fidanzato, Stefano la saprà sfruttare?

