Dalila Cantagallo e Manuel Felici coppia romana di Matrimonio a Prima vista Italia: durerà?

La capitale porta bene alle coppie di Matrimonio a Prima vista Italia. Nella sesta edizione del programma, in onda su Real Time in primavera, la coppia formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti è stata la sola a resistere. Succederà lo stesso anche per la coppia formata da Dalila Cantagallo e Manuel Felici protagonista dell’edizione numero sette del programma in onda da stasera su Real Time e Discovery Plus? Manuel e Dalila sono sembrati molto felici di scoprire di essere entrambi di Roma. Spesso per le coppie che hanno partecipato a questo esperimento, anche il fattore geografico ha giocato brutti scherzi. Ci sono state difficoltà con il lavoro, con gli spostamenti, ma anche con dei modi di fare diversi e stile di vita molto distanti. Manuel e Dalila invece, entrambi abituati alla vita della capitale, potrebbero davvero essere perfetti per funzionare! Sarà così?

Come già detto, questa sera andrà in onda la prima puntata di Matrimonio a Prima vista Italia, il 22 luglio 2021 e su Discovery ci sono solo i primi quattro episodi di questa settima stagione. Non sappiamo quindi come andrà a finire ma possiamo raccontarvi quello che i due hanno provato vedendosi per la prima volta!

Per i più curiosi: le tre coppie di Matrimonio a Prima vista Italia ( edizione luglio 2021)

Dalila Cantagallo e Manuel Felici resteranno sposati dopo Matrimonio a Prima vista Italia?

Dalila stava cercando proprio un uomo coraggioso, come Manuel che sembra essere davvero la persona giusta per lei. Il tabaccaio non poteva che commuoversi ascoltando le parole a lui dedicate nel giorno del matrimonio dopo aver passato un momento drammatico nella sua vita; è rimasto infatti coinvolto in un bruttissimo incidente in moto e da quel momento ha forse capito quello che per lui conta di più. Ed è prontissimo a formare una famiglia. Dopo aver visto Dalila per la prima volta, si dice pronto a innamorarsi di lei. Gli esperti quindi, hanno davvero fatto un buon lavoro?

Per quanto riguarda l’aspetto fisico i due sono sembrati essere subito in sintonia. Manuel ha accolto la sua neo sposa dicendole che era bellissima con il vestito bianco e Dalila ha trovato bellissimo il marito che gli esperti hanno scelto per lei e il fatto che sia di Roma, le ha dato anche una carica maggiore visto che ha capito subito di non dover lasciare la sua famiglia alla quale è davvero legatissima.

Questo matrimonio continuerà? Vi aggiorneremo tra qualche settimana, non appena tutti gli episodi saranno disponibili su Discovery Plus!