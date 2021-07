Sonia Bruganelli già pentita del sì al Grande Fratello Vip?

E’ al Corriere della Sera che Sonia Bruganelli prima conferma che farà parte del prossimo Grande Fratello Vip e poi ammette che magari si è già pentita della scelta. Ormai ha preso il suo impegno e tutti immaginano che la prossima edizione con lei nel ruolo di opinionista sarà di un altro livello ma forse accenderà anche tanti litigi. E’ la raccomandazione che le ha fatto Paolo Bonolis: di non litigare troppo. Forse Sonia Bruganelli è già dubbiosa per la scelta fatta, ammette che partecipare al GF Vip è la cosa più trasgressiva per lei. E’ al Corriere della Sera che ha spiegato che questo reality l’ha sempre affascinata e alla fine ci è cascata. E’ quando le chiedono se un giorno parteciperà come concorrente che le viene il dubbio di avere sbagliato a dire sì ad Alfonso Signorini. Il lavoro della Bruganelli non è l’opinionista, è ben altro.

SONIA BRUGANELLI FINALMENTE CONFERMA LA PRESENZA AL GF VIP

“È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia” ha spiegato al Corriere. Si tratterà per lei però solo di una parentesi perché fa ben altro bella vita.

“Poi torno alla mia Sdl 2005, società di produzione di format tv e di programmi come Avanti un altro! Continuerò anche a condurre I libri di Sonia, un programma di incontri con scrittori importanti per parlare dei loro libri, alla luce della mia grande passione per la lettura”. E se in tanti la criticano sui social chissà cosa accadrà dopo le prime puntate del reality show che lei da sempre segue da casa.