Raimondo Todaro dice addio a Ballando con le stelle: potremmo vederlo ad Amici 21?

Notizia a sorpresa dai social questa mattina. Una news che non piacerà molto ai telespettatori che da anni seguono con affetto Ballando con le stelle visto che Raimondo Todaro, uno dei volti più noti e amati del programma ( oltre che maestro dei record con il maggior numero di vittorie all’attivo) non parteciperà alla prossima edizione. Lo ha annunciato lo stesso Todaro proprio dalla sua pagina Instagram. Un messaggio tramite il quale ha ringraziato anche Milly Carlucci per la grande opportunità che gli è stata data. Tra l’altro Raimondo oltre ad aver fatto per 16 anni Ballando con le stelle, è stato anche coreografo del Cantante mascherato, nelle sue prime due edizioni. Un professionista amatissimo in quel di Rai 1 che però adesso sta per prendere un’altra strada.

L’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di #ballandoconlestelle e su tutti @millycarlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire” ha scritto Raimondo nel suo post sui social.

E poi l’annuncio dell’addio: “Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro.” Nelle ultime edizioni Raimondo non sembrava avere gli giusti stimoli, non era più quello di un tempo. Purtroppo quella del 2021 è stata caratterizzata anche dall’infortunio di Elisa Isoardi e poi dai suoi problemi di salute, con una operazione da affrontare e un piede rotto alla fine. Insomma non proprio una edizione da incorniciare. E’ giusto quindi immaginare che dopo quasi 20 anni si voglia cambiare e provare anche altro. Ma cosa?

Raimondo Todardo, dopo Ballando arriva Amici?

Raimondo parla di nuovi stimoli, potrebbe essere Amici la nuova strada? Nell’ultima edizione, Raimondo è stato protagonista del programma di Maria de Filippi, che tra l’altro nutre grandissima stima per l’ex marito di Francesca Tocca. Chissà che per lui non si aprano proprio le porte del talent di Canale 5…

Per il momento dal mondo di Amici 21 non arrivano news ma visto che proprio in queste ore, anche Lorella Cuccarini ha riconfermato la sua partecipazione al programma di Canale 5 possiamo immaginare che le prossime giornate potrebbero essere quelle utili per un annuncio. Chissà magari proprio un posto per il latino al banco degli insegnanti. Vedremo!