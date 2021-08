Sonia Bruganelli cerca stilisti emergenti, vuole i loro vestiti per il GF Vip

Da Sonia Bruganelli ci aspettiamo una vera rivoluzione al GF Vip e lei ancora prima dell’inizio ha già dato il via alle sorprese. La futura opinionista del Grande Fratello Vip cerca stilisti emergenti; il suo annuncio sui social è chiaro: “Avete voglia di provare a vestirmi?”. Cerca 4 nuovi brand intenzionata ad indossare gli abiti che la colpiranno, che le staranno bene, sicura che se stanno bene a lei stanno bene a tutte. Non è la prima volta che si rivolge a giovani stilisti, Sonia Bruganelli sottolinea che anche il completo che indossa nella foto dell’annuncio è una firma sconosciuta.

SONIA BRUGANELLI AD ALFONSO SIGNORINI: “TI STUPIRO’”

Si sta preparando per la grande avventura, si sta preparando davvero perché ha da tempo iniziato ad allenarsi per arrivare in gran forma nello studio di Canale 5 e il bello è che lo racconta. Definisce questa nuova avventura “assurda e affascinante”. Sonia Bruganelli sarà in coppia con Adriana Volpe ma è da lei che il pubblico si aspetta qualcosa di meglio di quanto visto negli ultimi anni.

La moglie di Paolo Bonolis prosegue con l’obiettivo che deve avere bene in mente e cerca stilisti emergenti. “Sto cercando stilisti emergenti per portarli con me al GF Vip. Avete voglia di vestirmi? Mandate il vostro tag Instagram e un book fotografico delle vostre creazioni e potreste essere uno dei 4 nuovi brand 2021 che indosserò in questa assurda e affascinante nuova avventura! Alfonso Signorini ti stupirò.. Ah il completo che indosso è di una giovane stilista. Andate a vedere il tag se vi piace e calcolate che se sta bene a me… sta bene a tutte!”.

La Bruganelli inizia col piede giusto e lascia a bocca asciutta gli haters sempre pronti a criticarla perché dicono ostenti troppo la sua ricchezza.