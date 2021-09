Tommaso Eletti la spara grossa e finisce nel mirino di Sonia Bruganelli

Il Grande Fratello VIP 6 non è ancora iniziato ma i protagonisti del reality, e non solo, che sono ancora in possesso dei loro smartphone, stanno regalando delle chicche niente male a chi ama il trash televisivo. Ultimo in ordine di tempo, il vip eletto tale da Alfonso Signorini, Tommaso Eletti, che ha detto di non conoscere le due opinioniste che si accomoderanno nello studio di Canale 5. Non sa chi siano Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ed è chiaro che con delle dichiarazioni simili, l’ex concorrente di Temptation Island non poteva che finire nel mirino dell’imprenditrice.

La moglie di Paolo Bonolis, aveva detto di non conoscere Tommaso Eletti, e non ha poi tutti i torti, perchè chi non ha seguito Temptation, vedrà per la prima volta questo vip, nella casa del GF VIP 6. E allora, per non essere da meno, il romano ha detto non solo di non conoscere la Bruganelli ma neppure la Volpe… Sonia, che di certo non ha peli sulla lingua e si diverte parecchio a usare i social, non ha tardato a rispondere. E se Tommaso pensava di avere vita facile nella casa, bhè si sbagliava di grosso.

Tommaso Eletti sfida Sonia Bruganelli, l’opinionista risponde per le rime

La Bruganelli quindi ha poi fatto i compiti a casa e ha deciso di dire la sua sull’atteggiamento del nuovo concorrente del GF VIP 6. E quindi ha commentato: “Lui è famosissimo. Questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c’avrà 16 anni. Lui ha fatto Temptation Island. “

Ma non è finita qui. L’opinionista scelta da Signorini ha rincarato la dose: “Lui è il vip con Katia Ricciarelli, è famosissimo. Tra l’altro ha dato un esempio edificantissimo.“

E qui tira fuori l’attacco, dopo aver appreso che cosa ha fatto il giovane romano nel programma di Canale 5: “ Sapete che lui stava con una che ha gli anni della madre, era geloso, quindi ha una storia bella e importante.Tante virtù questo ragazzo. Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire“.