Una foto/quadro nella casa del GF VIP 6 fa infuriare i fan dei Prelemi: era necessario?

Sono finite in rete alcune immagini che sembrano mostrare i nuovi ambienti della casa del Grande Fratello VIP 6. E’ successo tutto pochissimi minuti fa ma sui social è esploso il caso. Il motivo? Non sappiamo ancora se le immagini siano vere o se qualcuno si sia divertito a metterle in circolazione…Ma sembrerebbe che nella nuova casa del reality di Canale 5 ci sarebbe una foto di cattivo gusto, almeno per i fan dei Prelemi, la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. E non hanno proprio tutti i torti a dire il vero. Nella casa infatti compare la foto che ritrae il famoso bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. L’unico e solo bacio che i due si sono dati, un bacio finto, visto che si trattava di una foto. Un bacio che tanto fece discutere lo scorso anno, e che a quanto pare, è destinato a far parlare ancora ( immaginiamo non di certo per la gioia dei diretti interessati). Tutti infatti hanno voltato pagina: Elisabetta Gregoraci ha più volte chiesto di non parlare più di Pierpaolo e Giulia. E i Prelemi si stanno godendo la loro storia d’amore, tra Roma e Milano e mille impegni di lavoro. Perchè quindi creare di nuovo polemiche con strascichi di questo genere?

Una foto nella casa del Grande Fratello VIP 6 fa infuriare i fan dei Prelemi

E si poteva davvero immaginare che i fan della coppia formata da Giulia e Pierpaolo non avrebbero gradito questo “complemento d’arredo” nella nuova casa. I fan più calmi e pacati hanno invitato tutti i telespettatori del reality, che amavano la coppia, a boicottare il programma e sintonizzarsi su Tale e quale show, che vedrà il Pretelli protagonista! Diciamo che chi ha optato per questa immagine sapeva bene che si sarebbe scatenato il caos sui social, i diretti interessati commenteranno?