Jessica e Samy un’altra coppia al Grande Fratello VIP 6? Fan dubbiosi

Che cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6? Le ultime news arrivano anche dal day time che ci mostra uno strano avvicinamento tra Jessica e Samy. La principessa aveva parlato con le sue amiche, raccontando di uno strano avvicinamento tra lei e Samy. In particolare aveva detto che il modello le aveva fatto dei complimenti, le aveva detto di mostrarsi di più al naturale, visto che era molto più bella. Jessica però non ha ben capito come intrepretare le parole di Samy anche perchè il modello, nei primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 6 ha più volte dimostrato di essere totalmente interessato a Raffaella Fico. E sembrava che continuasse a esserlo ma a quanto pare, Samy si è arreso al fatto che la soubrette ha il cuore che batte per un altro uomo.

Tra Samy e Jessica nella casa del GF VIP 6 sta nascendo qualcosa?

Anche Samy ha parlato con gli altri concorrenti in casa di quello che sta succedendo tra lui e Jessica in particolare, raccontando a Francesca Cipriani della notte trascorsa, ha detto: “Mi sono avvicinato… le faccio: ‘Ma ti fa piacere che sono qua?’. Lei mi fa: ‘Si. Sono contenta che sia qui’. E poi io da questo discorso qua, poi ci abbracciavamo, poi abbiamo mezzo dormito. Poi sentivo le porte che aprivano e loro venivano. (…) Tornavamo ad abbracciarci eccettera eccetera. Poi alle 7, siccome io non dormivo, dopo le do le carezze. Poi ad una certa le dico: ‘Sei sveglia’ e lei mi fa: ‘Si.” Nessun bacio tra i due, come ha confermato il modello alla sua amica in casa. La Cipriano gli ha consigliato di fare le cose con calma, senza fretta. E Samy si è detto d’accordo con questa strategia.

E i fan del reality come hanno reagito a questa storia? Nessuno si aspettava di vedere i due insieme a dire il vero, perchè come vi abbiamo detto in precedenza, Samy era tutto attenzioni solo perla Fico. Sui social solo commenti negativi dopo i video di questa coppia. I commenti si sprecano e sono tutti di questo genere: “Adesso pure samy con l’altra sorella. Io sta cosa che 2 non si parlano, non si percepisce chimica e all’improvviso dormono insieme non la capisco, ma se dovete farlo apposta almeno fate i furbi.”