La guerra tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: dopo le offese ci aspettiamo un “the end”

Per qualcuno lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sarà anche stato il momento più interessante della puntata del Grande Fratello VIP 6 dell’8 ottobre ( come darvi torto visto che non si riesce, nonostante un cast pazzesco, a creare una puntata interessante di questo reality). Ma onestamente la guerra tra le due opinioniste del GF ha davvero stancato un po’ tutti. E’ diventata una questione personale tra loro e le offese che sono volate ieri, ne sono una dimostrazione. Forse le cose saranno state dette con toni pacati, con un ottimo uso della dialettica ma la Bruganelli, in particolare, non ha risparmiato offese alla sua collega. Le ha fatto intendere che lei è una persona che ha bisogno di queste “faide” per continuare a parlare delle questioni sui giornali. Ha fatto capire che anche lei era stata chiamata dai giornalisti per dire la sua ma che ha una vita, un lavoro e che non pensa a queste facezie una volta finito lo show. Effettivamente ci pensa così poco che sui social dedica molto tempo alla faccenda e ci pensa così poco che ha anche stampato un simpatico quadretto portato nello studio di Canale 5 con la foto di Magalli. La Bruganelli, tra l’altro, ha anche fatto capire, con la sua frase “io un lavoro ce l’ho e torno a farlo tu non lo so” che non stima in nessun modo la Volpe. Non vi vuole un genio per capire la questione. Probabilmente le sue si erano dette delle cose in privato, si erano chiarite e forse l’intervista della Volpe ha provocato questa reazione di Sonia, che l’ha vista come una sorta di ennesima pugnalata alle spalle. Questo non giustifica però quanto detto, anche la frase: “Stai attenta che c’è anche un’altra cosa che galleggia” e il riferimento era ben chiaro ecco.

Il faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Onestamente in questa storia non c’è una persona che ha torto o che ha ragione. Molti spettatori pensano persino che lo scontro sia stato studiato a tavolino e che le due in realtà non siano così “nemiche” come vogliono farci credere. Dubitiamo di questo, perchè ieri nelle parole di Sonia, c’era davvero il veleno di chi non apprezza la persona che ha al suo fianco ( e lo ha fatto notare per tutta la serata con frecciatine).

Se le due opinioniste mettessero la stessa grinta per le questioni del gioco e della casa, allora finalmente riusciremmo a capire il loro ruolo in questo programma. Lo ribadiamo: a noi poco interessa della vicenda e ci auguriamo davvero che quella di ieri sia stata l’ultima pagina dedicata alla vicenda. Sonia ha detto di aver chiuso con la Volpe, ce lo auguriamo anche noi così non vedremo altre sceneggiate come quella di ieri.