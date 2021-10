Star in the Star: svelata la vincitrice e tutti i vip smascherati in finale, ecco chi sono

Dopo sole cinque puntate, si chiude l’avventura di Star in the Star: il talent show vip di Canale Cinque dove ben undici celebrità si sono date battaglia a colpi di esibizioni canore cercando di imitare altrettante undici leggende della musica italiana ed internazionale ma cercando di restare in incognito quanto più possibile. La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha subito accusato una brutta risposta da parte del pubblico da casa tanto da costringere Mediaset a ridurre il tutto da sette a cinque puntate.

Settimana dopo settimana vi abbiamo raccontato quali Leggende sono state eliminate e, con essere quali altrettanti vip in incognito hanno dovuto lasciare per sempre la gara. Nel corso della finale de 14 ottobre 2021, in gara sono rimasti in quattro: Michael Jackson, Mina, Loredana Bertè e Lady Gaga. Chi di loro ha vinto? E chi erano i personaggi famosi che hanno imitato questi quattro artisti canori?

Star in the Star: la finale, fuori Lady Gaga

La lunga finale di Star in the Star ha visto due eliminazioni intermedie e l’elezione della Leggenda vincitrice a fine puntata. La prima manche eliminatoria ha visto i quattro concorrenti in gara esibirsi in duetto con un altro cantante: Michael Jackson ha cantato con Anna Tatangelo, Loredana Bertè con Ivana Spagna, Mina con Riccardo Fogli e Lady Gaga con Mario Biondi. Dopo la votazione del pubblico in studio, ai quattro concorrenti è stato chiesto di eseguire una persona inedita e in solitaria.

Anche dopo questa seconda esibizione, il pubblico in studio ha espresso la sua preferenza: fanalini di coda sono stati Michael Jackson e Lady Gaga. AI tre giudici è stato affidato il compito di eliminare uno dei due: a lasciare subito la gara è stata la Germanotta. Tolta la maschera, la “mother monster” della musica internazionale si è rivelata essere Silvia Salemi.

È il turno di Lady Gaga… la Star che si nasconde dietro la Leggenda è… Silvia Salemi! #StarintheStar pic.twitter.com/GSIfTTzipZ October 14, 2021

Star in the Star: la finale, terzo posto per Michael Jackson

La gara è proseguita con tre contendenti ed una manche al gusto medley: le Leggende ancora in gioco si sono esibite cantando un piccolo medley dei brani che hanno eseguito nel corso delle precedenti quattro puntate di Star in the Star. Ai tre giudici è stato nuovamente chiesto chi eliminare: medaglia di bronzo per Michael Jackson che altri non era che Alexia.

È il turno di Michael Jackson… la Star che si nasconde dietro la Leggenda è… Alexia! #StarintheStar pic.twitter.com/KpT0Yhhleb — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 14, 2021

Star in the Star: la finale, vince Loredana Bertè

Loredana Bertè e Mina si esibiscono per l’ultima con un nuovo brano. La Tigre di Cremona ha cantato “Vorrei che fosse amore” mentre la sua avversaria ha scelto “Luna”. Contrariamente a quanto accaduto fino ad oggi, al pubblico in sala è stato chiesto chi premiare con la vittoria: a trionfare è stata Loredana Bertè alias Syria. Secondo posto per Mina, Lola Ponce.

Scopriamo chi è la Star dietro la Leggenda vincitrice di #StarintheStar: Loredana Bertè! Parliamo di… Syria! 😍 Avete indovinato?Grazie per aver seguito con noi Star in the Star, tutte le puntate sono ovviamente disponibili in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/1apGltGj6b October 14, 2021

La puntata si è chiusa con una frettolosissima premiazione – a Syria è stato dato un trofeo -, Ilary Blasi si è precipitata a fare i saluti finali e, dopo due pause pubblicitarie, lo show ha reso omaggio alla vincitrice con un duetto siglato assieme a Marcella Bella. Star in the Star avrà una seconda stagione?

