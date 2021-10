Clarissa Selassiè vuole staccarsi dalle sorelle: lo sfogo nella notte

Per Clarissa Selassiè è arrivato il momento di mettere le carte in tavola e di giocare da sola. Non vuole più essere una concorrente insieme alle sue sorelle e questa notte, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6, ne ha parlato con altre concorrenti del reality. In particolare lo sfogo della principessa è arrivato dopo le nomination. Clarissa avrebbe voluto votare Soleil ma le sue sorelle hanno deciso di fare il nome di Raffaella Fico. Questa cosa non è affatto piaciuta a Clarissa che si augura di essere “staccata” il primo possibile, dalle sue sorelle come concorrente e giocare da sola.

Clarissa Selassiè vuole essere una concorrente separata dalle sue sorelle

La ragazza ha parlato di quello che succede con Jo e Ainett:

Inizio ad avere delle divergenze. Ad esempio sulla nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A Lucrezia e Jessy ho proprio detto ‘ragazze votiamola’. Non perché devo seguire la massa, ma perché l’unica donna con cui ho avuto delle cose pesanti è lei. Loro mi hanno detto ‘no, noi abbiamo chiarito con Sole e non la vogliamo votare.

Clarissa ha continuato:

A me non piace proprio. Ha quasi dieci anni più di me e potrebbe pensare che è la mia prima esperienza in tv. Invece non le frega niente e mi tratta in maniera pessima. Poi non chiede nemmeno scusa quando sbaglia. Mi sono anche venuti degli attacchi di panico. Con lei purtroppo non si può parlare è come farlo con un muro tanto. Io e Lulù la pensiamo in maniera diversa, spero il prima possibile che ci dividano. Io e le mie sorelle non ci troviamo sulle nomination, soprattutto con Lulù. Che poi Soleil va a chiedere scusa a Jessica e a me no? Mi dispiace ma così non mi piace e non sono del pensiero delle mie sorelle.

Jessica, che conosce bene sua sorella, le ha anche detto, di andare a parlare faccia a faccia con Soleil se si vuole chiarire, come hanno fatto lei e Lulù, invece di continuare a parlare dietro. Ma difficilmente ci sarà questo confronto…

