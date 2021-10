Ballando con le Stelle: Malgioglio attacca Alessandra Mussolini, lei sbotta in diretta tv

A Ballando con le Stelle 2021 è arrivata anche la polemica che non ti aspetti: il ballerino per una notte contro una delle opinioniste a bordo campo. Una cosa più unica che rara. Ma cos’è successo esattamente? Nella puntata del 30 ottobre 2021, ballerino per una notte è Cristiano Malgioglio: il paroliere è stato protagonista di una toccante coreografia realizzata assieme alla ballerina incinta Veera Kinnunen e ispirata alla lotta al femminicidio.

Dopo aver ricevuto 50 punti e le lodi dei giudici in studio, Milly Carlucci ha introdotto a Cristiano Malgioglio la presenza a bordo campo di Alessandra Mussolini... e i due hanno iniziato a discutere. A quanto pare Malgiogio e la Mussolini si conoscevano già: lui aveva tradotto in giapponese uno dei suoi storici brani musicali cult degli Anni ’80. E proprio a tal proposito, Cristiano Malgioglio scocca una frecciatina sulla Mussolini che non lascia spazio ad alcuna interpretazione.

Ballando con le Stelle: Malgioglio attacca Alessandra Mussolini in diretta tv

Parlando del passato di cantante di Alessandra Mussolini, Cristiano Malgiolgio commenta: “Amore, ecco, l’unica cosa che avresti dovuto fare è soltanto buttarti nella canzone. Perché canti bene. E lasciare stare la politica!“. Una dichiarazione che manda ai pazzi Selvaggia Lucarelli che applaude Malgioglio pochi secondi dopo : “Bravo! Ti rivogliamo! Che bravo Cristiano!” ha aggiunto.

Il tifo fatto da Selvaggia Lucarelli sulla frase a tema politico di Cristiano Malgioglio non va giù ad Alessandra Mussolini, che in tutta risposta, si precipita il prima possibile a prendere la parola: “Quell’esultanza è fuori luogo” – spiega al microfono riferendosi ovviamente alla sua nemica giurata, Selvaggia Lucarelli – “Dato che a me un po’ mi girano… io voglio essere calmina però, voglio dire, stiamo vivendo una bella serata, lasciamola tranquilla! Sennò, se mi girano, sbrachiccio. E non mi va? Questo è il mio messaggio. Anche meno“.

L’attacco di Cristian Malgioglio è andato a bon fine e, oltre al tifo della Lucarelli in studio, sono moltissimi coloro che hanno capito la battuta e l’hanno riportata sul social Twitter, Questa discussione avrà degli strascichi nel corso della settimana? Oppure basterà aspettare la prossima puntata di Domenica In?

