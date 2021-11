L’imbarazzante discorso di Delia Duran al GF VIP contro Soleil che ci porta indietro al medio evo

Era lì sulla passerella con il suo abito elegante Delia Duran. Perfetta, pronta, carica. Da settimane probabilmente non vedeva l’ora di incontrare Alex Belli ma il Grande Fratello cattivone aveva messo prima sulla sua strada Soleil Sorge. E aveva il coltello dalla parte del manico Delia, perchè una moglie a casa non può e non deve vedere certi atteggiamenti da parte di suo marito. Suo marito appunto. Perchè se è vero che moralmente Soleil dovrebbe stare lontana da una persona sposata o impegnata, è anche vero che lei non ha tutta la colpa. E invece Delia ribalta tutto, fa un discorso che non ha senso dal primo all’ultimo minuto. E invece che andare lì, affossare Soleil come avrebbe potuto fare, facendole notare degli atteggiamenti poco consoni che stava avendo, fa un discorso che davvero ha dell’incredibile. Un discorso di quelli che mai si dovrebbero fare, figuriamoci se poi doveva anche avere quel genere di visibilità. Quasi 3 milioni di persone avranno sentito le imbarazzanti parole di una moglie che ovviamente non se l’è presa con il marito, colui che dovrebbe tenere i suoi istinti a freno, ma si è scagliata contro Soleil facendo poi un discorso sul comportamento della donna che in un solo istante ci ha riportato di 1000 anni indietro. Siamo nel 2021 o in pieno medio evo? Allucinante. E il conduttore muto, e le opinioniste mute. Ma davvero su Canale 5 in prima serata, si deve ascoltare un discorso di questo genere?

L’imbarazzante discorso di Delia Duran a Soleil

Ha avuto un bel po’ di tempo per prepararsi, avrebbe potuto studiare meglio il copione e le cose da dire ma a quanto pare, non è stata consigliata nel migliore dei modi Delia, vista la figuraccia che ha fatto. “Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Amicizia tra uomo e donna? Tra il tuo comportamento e l’amicizia c’è un abisso” e fin qui non era andata poi malissimo. Poi ha iniziato a far capire il noccio: è la donna che sbaglia avvicinandosi a un uomo sposato perchè lo provoca. Anni e anni di battaglie di donne e poi questi discorsi in prima serata. La Duran ha continuato: “Per me l’amicizia vera significa tanto. Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferita. Vedo tutto quello che fate. Lui è un uomo sposato e dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. “

E poi la ciliegina sulla torta, la perla di saggezza: “Ricordati che è la donna che deve fermare l’uomo, finché la donna lo consente, l’uomo va avanti. Sì, tra un bicchiere di vino e l’altro è la donna che deve fermare. Tu ti sei svelata per quello che sei, cioè una gatta morta. Dovresti davvero vergognarti per quello che hai fatto.”

A lasciarci basiti non è solo il discorso fatto da Delia Duran ma anche il fatto che questo teatrino sia continuato senza un conduttore, degno di questo ruolo e di questo nome, che avesse detto: un attimo , fermati perchè stai dicendo delle baggianate. E silenzio anche da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, deludenti, per l’ennesima volta.

