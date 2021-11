Il Collegio 6: fra il ritiro di Cascino e un’espulsione a sorpresa, il prossimo a rischiare è Casadei

Iniziano a farsi più movimentate le puntate della sesta edizione de Il Collegio: il reality show di Rai Due che questa sera – 9 novembre 2021 – è giusto alla sua terza puntata. Fra le quattro muro del convitto Regina Margherita di Anagni, i giovani protagonisti del programma hanno iniziato ad alzare la voce e ad imporre il loro pensiero su alcuni docenti con l conseguente che tutti noi potevamo già immaginare: ramanzine, punizioni e persino espulsioni.

Il primo della serata a rischiarla grossa è stato Davide Maroni. Il giovane ha aperto la terza puntata de Il Collegio 6 sottoponendosi ad una interrogazione riparatoria dopo aver mancato di rispetto al professor Maggi. L’interrogazione supervisionata dallo stesso docente e dal preside in persona è stata giudicata sufficiente; Maroni è stato graziato…

Il Collegio 6: l’espulsione a sorpresa di Maroni

Purtroppo, il ragazzo si è lasciato andare per l’ennesima volta in gesti poco rispettosi con i suoi docenti: annoiato dalla lezione di inglese, il ragazzo ha risposto in mano modo alla docente borbottando di non essere più intenzionato a voler leggere ad alta voce il contenuto della lezione del giorno. Le affermazione fra l’alunno e il docente si sono fatte sempre più pesanti tant’è che al prof è corsa a riferire tutto al preside. Nella prima adunanza settimanale pre-gita, il preside Bosisio ha annunciato l’espulsione di Maroni.

Il Collegio 6: il ritiro di Gaia Cascino

Ma Il Collegio non si è trattenuto dall’espellere Maroni, ha cercato di convincere Gaia Cascino a restare in “gioco”. La ragazza dalla spiccata parlata romanaccia ha più volte lamentato la voglia di voler abbandonare l’esperienza del reality in quanto non si sentiva più a suo agio. Goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un pasto a base di fagioli, a lei particolarmente indigesto. Niente cibo preferito, niente fidanzato, niente look rosa: Gaia Cascino ha preferito fare armi e bagagli e salutare per sempre Il Collegio.

Il Collegio 6: la supplente e Casadei

La terza puntata de Il Collegio 6 volge al termine con fatti molto gravi: la stragrande maggioranza dei collegiali si è rivoltata davanti alla necessità della supplente di matematica di fare lezione sulla geometria. Capobanda è stato Simone Casadei che fra palline di carta, aeroplanini e la disobbedienza alle richieste della docente, ha portato la professoressa a lasciare l’aula fra le lacrime e la disperazione più totale. Quale provvedimento prenderà il preside? Casadei non è la prima volta che finisce fra i “sorvegliati speciali”…

