Manuel Bortuzzo perde la pazienza e sbotta con Lulù dopo la lettera di sua madre

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6, molti spettatori si sono schierati dalla parte di Lulù Selassiè, trovando la lettera della mamma di Manuel Bortuzzo esagerata ed eccesiva. Non solo per l’ennesima intromissione della famiglia del ragazzo nelle vicende di un gioco, un reality, ma anche per i toni usati nei confronti di Lulù. Era abbastanza chiaro che la ragazza con la frase usata non volesse offendere nessuno nè tanto meno ricordare a Manuel il momento più drammatico della sua vita. Mai Lucrezia avrebbe potuto immaginare cosa evocasse per lui e per la sua famiglia una frase simile a quella pronunciata da lei. Dopo la diretta i due ragazzi sembravano essersi chiariti ma nelle ultime ore, forse anche a causa dell’insistenza di Lulù che ha cercato di capire se Manuel fosse arrabbiato o meno per quella storia, il veneto è sbottato e si è sfogato con la principessa. Sono molti i telespettatori ad aver fatto notare che Manuel ha il diritto di arrabbiarsi ma non può ogni volta usare Lucrezia come se fosse una valvola di sfogo.

Manuel Bortuzzo si sfoga con Lulù Selassiè: è stato troppo duro?

Le parole di Manuel: “Facciamo un appello? Sono stato molto chiaro in puntata, credo che bastino le mie parole… forse te le sei dimenticate! Se te le ricordi quelle bastano e per me è chiusa! Oggi è un altro giorno e domani? Un altro ancora. Io più di essere così chiaro non so che fare.“

E ancora: “Te l’ho detto subito, non è giornata, non voglio niente. Te l’ho detto che mi manca mia madre ed ho dei miei pensieri nei suoi confronti che non c’entrano con te ma c’entrano con la vita di merd* che ho avuto.”

Il giovane nuotatore ha continuato: “Tu che c’entri mi chiedo? Niente! Io sono arrabbiato con la vita, con me stesso, non sono arrabbiato con te. Che mi frega di essere arrabbiato con te? Non ho motivi di essere arrabbiato con te! Lo diciamo a tutti? ‘Non sono arrabbiato con Lucrezia, scusate se ho avuto una vita di merd*!’. Ecco, contenta adesso?“. E’ chiaro che Manuel abbia dei momenti di down come succede a tutti, forse però non se la dovrebbe prendere con Lucrezia visto che continua a farle credere di provare qualcosa per lei ma è evidente a tutti che così non è.

