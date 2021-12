Signorini offende Nicola Pisu che lascia lo studio del GF VIP 6: tutto vero?

Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, 6 dicembre 2021, si è parlato dello strano avvicinamento tra Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli, arrivato tra l’altro alla velocità della luce. Una cosa che sta sorprendendo sia il pubblico a casa che gli altri vipponi, visto anche tutto il pudore che la Trevisan aveva avuto con Nicola Pisu. Non è però questo l’aspetto interessante della vicenda ma quello che sarebbe successo ieri nello studio di Canale 5, raccontato da una telespettatrice che ha inviato la sua segnalazione alle talpe del Vicolo delle News che difficilmente sbagliano quando c’è da raccontare qualche retroscena di questo genere. Pare che Nicola sia stato chiamato a dire la sua su quello che stava succedendo nella casa tra Miriana e Biagio. Il figlio di Patrizia Mirigliani però non avrebbe avuto la minima intenzione di dire la sua su una vicenda che forse neppure lo interessa più di tanto. La vita continua ma si sa, se Alfonso Signorini vuole una cosa, tu devi farla. Nicola però, almeno a detta di questa ragazza che ha raccontato come sarebbero andati i fatti, non si sarebbe fatto schiacciare dal meccanismo di gioco e avrebbe deciso di lasciare lo studio per evitare di essere coinvolto in quel momento.

Grande Fratello VIP 6: Alfonso Signorini ha davvero offeso Nicola Pisu?

Stando a quanto riferisce questa spettatrice, che ha deciso di segnalare il fatto, un autore del Grande Fratello VIP si sarebbe avvicinato a Nicola Pisu urlandogli contri qualcosa, come a insistere appunto, sul fatto che dovesse dire la sua. Cosa che Nicola non avrebbe appunto accettato, chiedendo di lasciare lo studio; ma prima che questo accadesse, Signorini avrebbe imprecato contro di lui. Lo ribadiamo: è il racconto di una spettatrice che dice di aver assistito alla scena, mentre Nicola, almeno per il momento, non ha detto nulla in merito a questa storia.

Non finisce qui. Secondo la segnalazione infatti, Alfonso Signorini, mentre Nicola Pisu lasciava lo studio gli avrebbe detto: “Sei uno sfigato di [email protected]” . Una cosa gravissima, se fosse vero. Il caro Nicola, avrà voglia o modo di parlare di questa cosa, ci sono altre persone che hanno sentito questa frase che se fosse vera, sarebbe davvero imbarazzante? Ma ormai, possiamo aspettarci davvero di tutto, vista la deriva vergognosa che il reality ha preso.

