Amici 21 anticipazioni classifica Sabrina Ferilli: i voti

Nella puntata di Amici 21 che andrà in onda domani, vedremo nello studio del programma di Maria De Filippi una sua grande amica. Parliamo di Sabrina Ferilli che anche quest’anno è stata assoluta protagonista di Tu si que vales e che nella vita “vera” è una delle più grandi amiche della conduttrice. Torna quindi ad Amici nel ruolo di giudice e questa volta a lei spetterà dare i voti ai cantanti e alle cantanti del talent che si esibiranno nella puntata di domenica, 12 dicembre 2021. Puntata che come ovviamente saprete, è stata già registrata e per questo possiamo dirvi come è finita la sfida tra tutti gli allievi che si sono esibiti davanti a Sabrina Ferilli. Curiosi di sapere chi si è piazzato al primo posto e chi invece se la dovrà vedere con una nuova sfida? News, spoiler e anticipazioni di Amici 21 per voi.

Amici 21 sfida cantanti classifica Sabrina Ferilli: i voti

Nella puntata di Amici 21 in onda domani quindi, sarà Sabrina Ferilli a giudicare le esibizioni dei cantanti. Secondo le anticipazioni riportare sul web dalle talpe del Vicolo delle News, saranno ancora una volta Luigi e Sissi i migliori . Luigi sin da settembre ha portato a casa ottimi voti mentre Sissi, è una delle new entry più convincenti. Per i due cantanti è arrivato un bel 9,5 un ottimo voto. A seguire, si piazzano al secondo posto della classifica di Sabrina Ferilli, LDA e Aisha. Per entrambi arriva un 9. Anche Aisha, pur essendo entrata da poco nella scuola di Amici 21, si è già ritagliata il suo posto e si è messa in mostra per le sue doti. Domenica scorsa dopo la sfida è entrato Crytical che si è visto poco questa settimana in casetta ma che ha lasciato il segno nella gara, per Sabrina Ferilli anche per lui un voto alto. Chiudono invece la classifica Elena, Albe e Alex che vengono giudicati con un 7. Per tutti e tre quindi dovrebbe essere prevista una sfida. Da segnalare in questo caso l’esibizione di Alex che ha avuto una serie di difficoltà e ha ricominciato più volte.

Non hanno partecipato alla sfida di canto Rea e Nicol, che erano risultate le ultime la passata settimana e che quindi sono state protagoniste della loro sfida ( quella di Rea si vedrà nella puntata mentre quella di Nicol si svolgerà senza pubblico in studio). Tutto questo e molto altro nella puntata di Amici 21 in onda domenica 12 dicembre su Canale 5!

