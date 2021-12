Alessandro Basciano diviso tra Soleil e Sophie: a chi punta il nuovo vippone?

L’entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 di Alessandro Basciano ha davvero scombinato gli equilibri. Da un lato Soleil Sorge si è detta pronta a resistere anche questa volta, perchè lei una vita fuori ce l’ha e spera ancora di avere la persona che ha lasciato. Dall’altro Sophie Codegoni si è dichiarata senza pensarci troppo single e ha detto a Gianmaria, senza pensarci troppo, che quando lei non è innamorata, si guarda intorno. Ma all’ex corteggiatore di Uomini e Donne, chi piace davvero? Soleil o Sophie? Il pubblico sta ancora cercando di comprenderlo. Una cosa è certa: la scelta di dormire nella stanza di Soleil non è casuale e nelle ultime ore i due si sono scambiati affettuosi saluti e non solo. Pare del pubblico scommette su questa ship mentre per un’altra fetta, è Sophie il vero obiettivo del Basciano. E il giovane ligure che cosa pensa delle ragazze?

Alessandro Basciano alla conquista delle vippone: come finirà?

Ieri chiacchierando con Giacomo Urtis, il Basciano ha dichiarato: “Se mi piace un po’ Sophie? Secondo me io le piaccio a lei. Però non lo dico per fare il presuntuoso, ma per quello che vedo qui dentro. Da quando sono entrato al GF Vip lei non ha più baciato Gianmaria. Mi ha proprio detto ‘sai sono 5 giorni che non lo bacio’. Perché dirmi una cosa del genere?“. E un uomo certe cose le sente insomma…

“Devi indagare tu Giacomo. Io le ho fatto delle domande mirate. Mi ha spiegato varie cose ed ha detto che non è presa da Gianmaria. Lei dovrebbe prendere una posizione, o si lascia andare del tutto, oppure chiude. Dopo 3 mesi h 24 saprà valutare quello che vuole?” ha detto Alessandro che proprio tutti i torti non ce li ha.

Il nuovo arrivato nella casa ha continuato: “ Se c’è un affiatamento dovrebbe dargli un bacio al giorno almeno e invece mi ha proprio detto che non lo bacia più. Io per rispetto di Gianmaria non faccio lo str***o, certo però che se lei farà dei passi in più verso di me io non la scaccio“.

