Parla Hellen Scopel ex di Alex Belli: “E’ un traditore, avrei dovuto denunciarlo”

Alex Belli continua a essere uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, anche se sono ormai giorni che il “man” non è più nella casa. Di Belli si parla dentro e fuori e nelle ultime ore, è stata una sua ex a rilasciare nuove dichiarazioni sul suo conto. Hellen Scopel è stata fidanzata con Alex Belli diversi anni fa, ben prima di Katarina e adesso ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. Un altro attacco per l’attore che a quanto pare, non lascia il segno nelle sue ex.

Non ci sono clamorose novità, se non conferme, anche la Scopel infatti ha dichiarato di esser stata tradita. Tra l’altro, le parole di Hellen, sembrano essere molto simili a quelle di Katarina che aveva descritto una sorta di metodo Belli: la scelta di una ragazza straniera e sola in Italia, la dipendenza psicologica, le fragilità e poi i tradimenti.

Parla anche Hellen Scopel altra ex di Alex Belli

La modella, che è stata fidanzata del concorrente del Grande Fratello VIP 6 spiega: “Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato! I primi tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio un po’ spinto da un certo “Fra di Roma”. Quella volta mi sono insospettita“.

La modella ha anche parlato di comportamenti che non ha tollerato e che l’hanno portata a lasciare Alex: “Allora non l’ho denunciato, ora lo farei“. Parole molto forti, anche se la donna non ha specificato che cosa fosse accaduto.

Hellen racconta di esser anche cascata nuovamente nella trappola del Belli: “Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo“.

