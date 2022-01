Esplode il canna gate anche al GF VIP 6: spinelli a Capodanno nella casa

Avete memoria di quello che successe all’Isola dei famosi quando Eva Henger accusò Francesco Monte di aver fumato degli spinelli prima che i concorrenti arrivassero sull’Isola dei famosi mentre erano ancora tutti insieme in villa? Se ne parlò per mesi e mesi. A quanto pare, il canna gate apre il 2022 di Mediaset, ma questa volta si parla del Grande Fratello VIP e se fosse vero, tutto sarebbe più complicato. In primis perchè si tratta di un reality in onda quasi sempre in diretta, e in secondo luogo perchè non sarebbe concesso probabilmente dalle regole…Ma chi ha portato uno spinello nella casa del Grande Fratello VIP 6? Tutto sarebbe successo a Capodanno. Secondo quanto ricostruito da molti spettatori che hanno seguito il reality anche la notte di Capodanno, ad aver fumato nella casa sarebbe stato Barù, nipote di Costantino della Gherardesca, appena da poco entrato nella Casa. Il flood influencer, discendente della nobile famiglia dei Gaetani, aveva rivelato qualche giorno fa, di aver iniziato a fumare spinelli quando aveva 14 anni. Durante la notte di Capodanno, Sophie Codegoni ha rivelato di averlo sorpreso a fumare una canna in giardino, definendola una cosa grave. Ovviamente è complicato capire cosa succeda realmente, visto che quando i vipponi iniziano a parlare della cosa, scatta da parte della regia la censura.

Barù ha davvero portato degli spinelli nella casa del Grande Fratello VIP 6?

Sarebbe parecchio bizzarro se fosse vero, perchè vorrebbe dire che Barù ha portato in casa gli spinelli senza che nessuno se ne accorgesse…Tornando ai fatti di Capodanno, Sophie, avrebbe quindi rivelato tutto ad Alessandro Basciano nella sauna e la notizia sarebbe stata confermata anche da Miriana Trevisan, che ne avrebbe sentito l’odore. Anche Lulù e Jessica Selassiè se ne sarebbero rese conto.

Barù ha davvero fumato degli spinelli?

Stando a quello che molti spettatori hanno però detto, ci sarebbe un equivoco di fondo. “Barù ha cartine e tabacco per le sigarette, stanotte sotto lo sguardo di tutti ne ha fatta una anche per Eva. Lo stanno accusando ingiustamente e meritano un richiamo le str**ze che parlano sotto le coperte” ha scritto uno spettatore sui social. E sono tanti altri a far notare che non si tratta di spinelli, proprio come era successo con Francesco Monte sull’Isola dei famosi.

E infatti un altri spettatore scrive su Twitter: “L’altro giorno erano vicino al biliardo e Barù mentre si faceva la sigaretta dice ‘Ogni volta sembra che mi sto preparando una canna perché mi copro’ e ha continuato scherzare così con Manila”. A questo punto non ci resta che aspettare la puntata del Grande Fratello VIP 6, si parlerà anche di questa cosa domani sera?

