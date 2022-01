Ad Amici 21 la vigilia di Natale è speciale: e ci sono anche due allievi “scomparsi”

In questi giorni i fan che seguono con grande affetto Amici 21 hanno dovuto fare a meno delle puntate del day time del programma di Canale 5. Anche il talent infatti, si è preso una pausa come capita sempre a Natale per tutti i programmi di Maria de Filippi. Gli allievi della scuola però sono rimasti in casetta, per evitare di dover fare quarantene, di ammalarsi e di perdere la preziosa occasione di stare nel programma per crescere, studiare e fare anche la fase serale di Amici. Per questo motivo sia il Natale che il Capodanno sono stati festeggiati nella casetta. I protagonisti di Amici 21 hanno avuto modo di scartare i regali che le famiglie hanno fatto loro. Ed è stato molto emozionante anche vederli cenare tutti insieme: si sono divertiti a preparare la cena della vigilia da soli, senza l’aiuto di nessuno, anche con delle prelibatezze che sono state mandate loro ( dai tortellini ai taralli). Un bellissimo momento di condivisione che può essere visibile in un contributo speciale che troverete sul portale Witty.

Amici 21 news: il ritorno di Mattia e Christian

Grazie al video, si può anche vedere che nella casa hanno fatto il loro ritorno due protagonisti di Amici 21 molto amati. Christian e Mattia erano scomparsi nel nulla a pochi giorni dal Natale. I due non stavano bene, probabilmente avevano la febbre e per questo motivo erano stati isolati dal resto del gruppo. Non sappiamo se abbiano avuto poi il covid o solo una brutta influenza. Purtroppo per quanto si possa stare attenti, può capitare, visto che in ogni caso i ragazzi entrano in contatto con altre persone. In modo ufficiale non è stato detto nulla ma l’importante è che Christian e Mattia stiano bene e si siano riuniti al gruppo.

C’è però un altro piccolo giallo. Perchè manca ancora un terzo “scomparso” e parliamo del cantante Crytical che era entrato da pochissimo nella scuola, prima che il talent andasse in pausa. Anche lui sembra essere scomparso nel nulla. Anche Crytical è in quarantena? Non è dato saperlo. Non ci resta che aspettare le prossime puntate di Amici 21 che torneranno in onda dal 10 gennaio 2022 su Canale 5 come sempre subito dopo Uomini e Donne.

