Se le donne del GF VIP 6 accettano le pessime frasi pronunciate dai loro “uomini”

Purtroppo ci aspettiamo dalle donne troppe cose a volte, dimenticando che se non fossero manipolabili e facili all’invaghimento, non succederebbero tante cose ben più tragiche. Ed è quello che è successo anche nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6. Pensavamo che Sophie Codegoni, ascoltando le frasi pronunciate da un uomo con il quale si è baciata per tre mesi e da un altro con il quale ha iniziato una frequentazione da una decina di giorni, si sarebbe resa conto della “poraccitudine” di costoro. Ci hanno pensato anche una lanciatissima Laura Freddi e una lucidissima Adriana Volpe a lanciare un messaggio chiaro alle donne della casa, per cercare di metterle in guardia ma a nulla è servito. Cosa abbiamo ottenuto dopo che il Grande Fratello ha fatto ascoltare solo una parte del pessimo discorso che Basciano e Gianmaria stavano facendo sulle donne? Assolutamente nulla. La Codegoni ha fatto una scenetta durata 5 minuti in croce e poi subito dopo la chiusura del televoto e l’uscita di Eva è corsa a baciare il suo Alessandro, dal quale pochi istanti prima aveva detto di voler prendere le distanze…Ah l’amore, che amore ovviamente non è. Ed è parecchio imbarazzante come un uomo di quasi 60 anni come Signorini continui a dire in diretta “ma vi siete innamorati” ( lo aveva già fatto con Manuel e Lulù dopo due settimane dall’inizio del programma). Eppure l’amore, quello vero, andrebbe rispettato, tutelato. Perchè queste sceneggiate, sono ben lontane dall’amore.

Per chi si fosse perso i discorsi tra “uomini”

Che delusione la reazione di Sophie Codegoni alle parole di Basciano e Antinolfi

Nello stesso programma ascoltiamo le bellissime parole di Imma Battaglia per la sua Eva Grimaldi e i pessimi discorsi da bar ( che onestamente non dovrebbero più neppure essere fatti, soprattutto da due ragazzi di 30 e 40 anni). E la cosa fantastica è la reazione delle donne in questione. Invece che prendere le distanze e andare a vivere su un altro pianeta, dimenticano tutto in pochi secondi. E’ durata di più l’indignazione del pubblico e dei fan di Sophie per le frasi pessime pronunciate da due super eroi, che il suo. Che desolazione signori e signore. E per fortuna che da tempo, si ribadisce che i concorrenti di un reality non possono essere in nessun modo un esempio per chi li segue a casa, e soprattutto che i giovanissimi, programmi come questo, li vedono con lo spirito di chi si vuole fare una sana risata. E’ davvero un disastro da ogni punto di vista.

