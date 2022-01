Sonia Bruganelli era preoccupata per Laura Freddi: “Secondo me se la magnano”

Prima della diretta del GF Vip ieri sera Sonia Bruganelli ha voluto incoraggiare Laura Freddi, metterla in guardia, ripeterle ancora una volta cosa fare e non fare. La moglie di Paolo Bonolis era preoccupata per Laura che doveva sostituirla nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Un’ansia inutile visto il successo della Freddi. “Lei a differenza mia è buona, è molto buona e io un po’ di ansia ce l’ho per lei perché secondo me stasera se la magnano” ha confidato la Bruganelli prima della videochiamata. Un collegamento con il suo camerino nel momento in cui Laura era impegnata con il truccatore. Bigodini in testa e il sorriso di sempre, così Laura Freddi ha risposto: “Sono qui a tenerti calda la poltrona, sarò un disastro…” con la semplicità di chi pur avendo lavorando a lungo in televisione adesso il GF lo guarda da casa, sul divano con compagno e figlia.

Sonia Bruganelli a Laura Freddi: “Io mi fido solo di te”

“Già mi hanno detto che sono vestita uguale alla Volpe ma io quello ho, uno ne ho trovato di vestito” incantevole Laura.

“Ma tu te ne devi fregare, tu sei diversa…Io ho subito per 20 puntate con lei che ha le gambe lunghe, anche tu hai le gambe lunghe, tirale fuori!” tutto da ridere ma tutta realtà e così Sonia cerca di caricare il più possibile la sua sostituta.

Ieri la figlia della Freddi ha compiuto 4 anni: “E io sono stata catapultata dal mondo delle principesse con bimbe di tre anni al Grande Fratello… Mi hai lasciato nella puntata più incasinata del mondo, proprio oggi!” e lo dice mentre mette gli occhiali e chiede al truccatore di fermarsi perché deve guardare bene Sonia che le parla dal cellulare, da Dubai.

“Sappi che quando parla Adriana pensa che per finire un concetto ci mette dai 4 ai 5 minuti. Tu falle capire che lei è la numero uno sempre e poi dici la tua… Tu fai le mie veci e non è che sei l’ultima arrivata, ti hanno scelto, ti ha scelto Alfonso”.

Buona la prima per Laura Freddi, peccato che sia anche l’unica, forse. In tanti sperano di vederla ancora, magari tra Sonia e Adriana, perfetta come ieri sera.

